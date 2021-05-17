https://ria.ru/20210517/chekhiya-1732625782.html

Хозяина складов во Врбетице заподозрили в сговоре с преступниками

Хозяина складов во Врбетице заподозрили в сговоре с преступниками

Чешское радио, ссылаясь на данные мобильного оператора и источники, утверждает, что за день до взрыва складов во Врбетице в 2014 году хозяин фирмы-арендатора... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T13:35

2021-05-17T13:35

2021-05-17T14:52

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ПРАГА, 17 мая – РИА Новости. Чешское радио, ссылаясь на данные мобильного оператора и источники, утверждает, что за день до взрыва складов во Врбетице в 2014 году хозяин фирмы-арендатора посетил район гостиницы, где жили Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых чешские спецслужбы подозревают в организации ЧП.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В РФ отметили, что бездоказательные обвинения Чехии нанесли чрезвычайный вред отношениям стран и что они являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что одной из версий причины взрывов во Врбетице, как сообщила ему глава минюста, может быть покрытие недостачи (оружия) на этих складах. Кроме того, Земан, 25 апреля выступивший в связи с инцидентом во Врбетице и призвавший дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы, подвергся резкой критике многих чешских политиков."За день до взрыва во Врбетице хозяин фирмы-арендатора складов с вооружением Imeх Group Петр Бернатик находился вблизи гостиницы Corrado в городе Остраве, где в это время были размешены агенты российского ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые подозреваются в участии в организации взрывов складов", - утверждает радио.По заявлению радио, это подтвердили пять источников, знакомых с ходом следствия.По утверждению СМИ, утром 15 октября 2014 года Бернатик выехал из дома, но через полчаса езды развернулся и, судя по данным мобильного оператора, остановился у гостиницы Corrado, где провел около 40 минут. При этом точных сведений о том, был ли он непосредственно в гостинице, нет, данные мобильного оператора дают показания с точностью до 100 метров, сообщает Чешское радио.По его данным, в это время в гостинице проживали двое россиян, которые в книге гостей были записаны как Александр Петров и Руслан Боширов. Эту информацию, как заявляет Чешское радио, подтвердил и хозяин гостиницы.Прокуратура Британии 5 сентября 2018 года предъявила Петрову и Боширову обвинения, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского. Боширов и Петров в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.В сообщении радио утверждает, что "речь идет о двух агентах российской спецслужбы ГРУ Анатолии Чепиге и Александре Мишкине, которые, по данным чешских спецслужб и полиции, связаны с организацией взрыва на складе вооружений во Врбетице".Сам хозяин фирмы Imex Group на вопросы журналистов не ответил, пишет СМИ. В сообщении говорится, что его адвокат Радек Ондруш поначалу заявил, что Бернатик мог остановиться вблизи гостиницы, например, на перекрестке, а позднее передал слова Бернатика о том, что тот никогда вблизи этой гостиницы не был и с россиянами не встречался.По утверждению радио, которое ссылается на данные мобильных операторов, Бернатик после остановки у гостиницы направился на склад с оружием, у въезда сообщил, что один, при этом, по данным работников его фирмы, Бернатик обычно посещал склады в сопровождении других людей.Как утверждается в сообщении, на складе Бернатик находился около трех часов. При этом, сообщает радио, для всех работников этот день, 15 октября, был объявлен выходным. По заявлению СМИ, адвокат фирмы это связывает с тем, что за ними некому было в этот день следить. На другой день на складе произошел взрыв."Необычное поведение хозяина фирмы привлекло в ходе расследования и внимание полиции. В феврале этого года Бернатик был на 48 часов задержан, а на фирме и у него дома в это время прошли обыски. Полиция и спецслужбы выясняют, мог ли он умышленно или нечаянно помочь российским агентам попасть на складскую территорию", - говорится в материале.Как сообщает Чешское радио, по словам тогдашнего директора Военно-технического института, которому была поручена организация работы складов, Вацлава Ировского, при въезде на складскую территорию проверялись все прибывшие, но если хозяин фирмы-арендатора ручался за своих гостей, то их не проверяли.Полиция и спецслужбы Чехии, по утрвержению Чешского радио, отрабатывают версию, что целью нападения на склад было находившееся в нем имущество болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, речь могла идти о подготовке к отправке оружия со склада на Украину."Попали ли непосредственно на склад Анатолий Чепига и Александр Мишкин, пока следствие не выяснило. Фактом остается то, что они оба в качестве инспекторов заказали себе вход на склад", - утверждается в материале Чешского радио.

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/vrbetits-1732604092.html

https://ria.ru/20210516/vrbetitsa-1732555108.html

https://ria.ru/20210514/chekhiya-1732293584.html

https://ria.ru/20210511/chekhiya-1731827020.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210515/vrbetitsa-1732439670.html

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россия, милош земан, главное разведывательное управление рф, чехия, в мире