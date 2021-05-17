Премьер Чехии ответил на слова Земана о взрывах во Врбетице
© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Valentina Petrova
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в беседе с радио Frekvence 1 ответил на слова президента Милоша Земана о взрывах на арсеналах во Врбетице в 2014 году.
Ранее Земан в эфире радио F1 заявил, что одной из версий может быть попытка скрыть нехватку оружия. По словам президента Чехии, об этом ему сообщила министр юстиции Мария Бенешова, которая ранее заявляла, что версий ЧП "может быть больше двух".
"Я объяснил господину президенту, что полиция расследует одну версию. Возможно, в ходе расследования с 2014 года там было больше версий. Но я не могу объяснить, почему президент настаивает на том, что существует несколько версий", — сказал Бабиш.
В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице, в результате которого погибли два человека. В Москве эти обвинения назвали возмутительными и голословными.
Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле указали, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств.