https://ria.ru/20210517/chekhiya-1732567621.html

Премьер Чехии ответил на слова Земана о взрывах во Врбетице

Премьер Чехии ответил на слова Земана о взрывах во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в беседе с радио Frekvence 1 ответил на слова президента Милоша Земана о взрывах на арсеналах во Врбетице в 2014 году. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T03:40

2021-05-17T03:40

2021-05-17T03:40

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в беседе с радио Frekvence 1 ответил на слова президента Милоша Земана о взрывах на арсеналах во Врбетице в 2014 году.Ранее Земан в эфире радио F1 заявил, что одной из версий может быть попытка скрыть нехватку оружия. По словам президента Чехии, об этом ему сообщила министр юстиции Мария Бенешова, которая ранее заявляла, что версий ЧП "может быть больше двух".В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице, в результате которого погибли два человека. В Москве эти обвинения назвали возмутительными и голословными.Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле указали, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств.

https://ria.ru/20210515/obvineniya-1732438464.html

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россия, андрей бабиш, милош земан, москва, чехия, прага, в мире