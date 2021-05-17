Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210517/chekhiya-1732567621.html
Премьер Чехии ответил на слова Земана о взрывах во Врбетице
Премьер Чехии ответил на слова Земана о взрывах во Врбетице
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в беседе с радио Frekvence 1 ответил на слова президента Милоша Земана о взрывах на арсеналах во Врбетице в 2014 году. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T03:40
2021-05-17T03:40
россия
андрей бабиш
милош земан
москва
чехия
прага
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153305/98/1533059837_0:107:3246:1933_1920x0_80_0_0_b7d0469fe538ae2ce66a0bfb88509fdd.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в беседе с радио Frekvence 1 ответил на слова президента Милоша Земана о взрывах на арсеналах во Врбетице в 2014 году.Ранее Земан в эфире радио F1 заявил, что одной из версий может быть попытка скрыть нехватку оружия. По словам президента Чехии, об этом ему сообщила министр юстиции Мария Бенешова, которая ранее заявляла, что версий ЧП "может быть больше двух".В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице, в результате которого погибли два человека. В Москве эти обвинения назвали возмутительными и голословными.Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле указали, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств.
https://ria.ru/20210515/obvineniya-1732438464.html
россия
москва
чехия
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153305/98/1533059837_263:0:2983:2040_1920x0_80_0_0_71de47552e15666481773f7d951a5390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей бабиш, милош земан, москва, чехия, прага, в мире

Премьер Чехии ответил на слова Земана о взрывах во Врбетице

03:40 17.05.2021
 
© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© AP Photo / Valentina Petrova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в беседе с радио Frekvence 1 ответил на слова президента Милоша Земана о взрывах на арсеналах во Врбетице в 2014 году.
Ранее Земан в эфире радио F1 заявил, что одной из версий может быть попытка скрыть нехватку оружия. По словам президента Чехии, об этом ему сообщила министр юстиции Мария Бенешова, которая ранее заявляла, что версий ЧП "может быть больше двух".
"Я объяснил господину президенту, что полиция расследует одну версию. Возможно, в ходе расследования с 2014 года там было больше версий. Но я не могу объяснить, почему президент настаивает на том, что существует несколько версий", — сказал Бабиш.
В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице, в результате которого погибли два человека. В Москве эти обвинения назвали возмутительными и голословными.
Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле указали, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств.
Взрыв в Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 13:32
МИД заявил о неспособности Чехии объективно расследовать ЧП во Врбетице
 
РоссияАндрей БабишМилош ЗеманМоскваЧехияПрагаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:50Израильская армия пресекла попытку наезда на военных
10:49Россия выведет из состава флота легендарные советские подлодки
10:49В Пензенской области застрелили трех человек
10:45Россия завершает испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
10:43В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Казани детей
10:39СК расследует около 60 уголовных дел, связанных с коронавирусом
10:38В ГД внесли закон, запрещающий покупать оружие без медосвидетельствования
10:33Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
10:32Сенатор рассказал о новых предложениях по применению маткапитала
10:32В Югре будут судить физрука по обвинению в совращении учениц
10:31Москалькова выступила за продолжение членства России в Совете Европы
10:29Владелец сети "Корчма Тарас Бульба" подал заявление о своем банкротстве
10:27Прокуратура проверит Приморский океанариум после видео с избиением белух
10:25СМИ: в Екатеринбурге мужчина напал на прохожих, есть жертвы
10:22Алиев отреагировал на обращение Еревана в ОДКБ из-за ситуации на границе
10:18Дизайн Android 12 полностью раскрыт до премьеры
10:18Защита Ройзмана обжаловала решение суда об обязательных работах
10:12В Петербурге мужчина избил гимназиста на детской площадке
10:10В Красноярском крае произошла утечка топлива
10:10ЛНР заявила о напряженной обстановке около участка отвода сил в Донбассе
Лента новостейМолния