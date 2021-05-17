https://ria.ru/20210517/chaus-1732642652.html

Украинский экс-судья Чаус опроверг информацию о своем похищении

Украинский экс-судья Чаус опроверг информацию о своем похищении

Украинский экс-судья Николай Чаус, которого на Украине подозревают в получении взятки, опроверг свое похищение из Молдавии и заявил, что находится в... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:49

2021-05-17T14:49

2021-05-17T14:49

павел войку

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

николай чаус

генпрокуратура молдавии

майя санду

верховная рада украины

молдавия

кишинев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732641139_0:625:1332:1374_1920x0_80_0_0_de0236cab94a596bb0f53ad9093982d6.jpg

КИЕВ, 17 мая - РИА Новости. Украинский экс-судья Николай Чаус, которого на Украине подозревают в получении взятки, опроверг свое похищение из Молдавии и заявил, что находится в безопасности и намерен в ближайшее время вернуться на Украину.Президент Молдавии Майя Санду 5 апреля сообщила, что Чаус пропал без вести в республике. Позже исполняющий обязанности министра внутренних дел Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы и вывезли на Украину. Пресс-служба генпрокуратуры Молдавии сообщила о том, что 30-летний мужчина, подозреваемый в похищении Чауса, был задержан на въезде в республику. Он был помещен под предварительный арест на 30 суток."Как видите, я жив, здоров и все у меня в порядке. На данный момент я нахожусь в полной безопасности и хорошо себя чувствую", - сказал Чаус в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.Он отметил, что не может сообщить о своем месте пребывания, и добавил, что многие пытаются спекулировать на его "якобы похищении". Чаус извинился перед супругой и детьми за то, что им пришлось пережить."Касательно похищения, хочу сказать, что оно действительно было, но было не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться в Молдавии. Люди, причастные к этому, боялись и боятся, что я вернусь и начну говорить", - сказал Чаус.Экс-судья также заявил, что в ближайшее время намерен появиться на Украине и вместе с адвокатами "дать ответы на все вопросы, в том числе, которые так сильно интересуют украинское общество, НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины –ред.) и ГБР (Госбюро расследований – ред.)".Генеральная прокуратура Молдавии проверяет запись видеообращения подозреваемого в получении взятки украинского экс-судьи Николая Чауса, который опроверг свое похищение из республики, сообщила пресс-служба ведомства."Опубликованная видеозапись, которая касается дела бывшего украинского судьи Николая Чауса, проверяется правоохранительными органами. Расследование дела идет полным ходом, двое подозреваемых в данный момент находятся под арестом", - сообщили в генпрокуратуре.Следователи обещают огласить дополнительные детали дела, как только это станет возможным.Адвокат украинского экс-судьи Николая Чауса Александр Вишневый заявил, что заявления его клиента в видеообращении недобровольные."Он планировал возвращаться (на Украину - ред.). Это уже подтверждала его жена. Он дает эти заявления недобровольно. То, что на видео человек, похожий на господина Чауса, сомнений нет, но его заявления не являются добровольными. У нас возникло сомнение, что этот Telegram-канал создал господин Чаус. Он не умеет создавать Telegram-каналы. Он говорит не так, как всегда... Мы считаем, что его заявления недобровольные", - цитирует адвоката издание "Украинская правда".По словам адвоката, семья судьи считает, что на видео он общается необычно для себя, кроме того, обращается к жене не так, как всегда, одежда тоже не его. Украинские защитники считают, что текст обращения, которое озвучил судья, он не готовил.По мнению адвоката и семьи Чауса, судью похитили. Вишневый отметил, что Telegram-каналы обычно создают для системной работы с аудиторией и последующий контент позволит предположить, кому выгодны заявления, которые будет озвучивать Чаус в соцсети. В то же время он считает, что в дальнейшем судья будет выдавать информацию не от себя, а надиктованную кем-то. Сейчас, по словам защитника, Чауса держат в изоляции от адвокатов и семьи.Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Позже Верховная рада Украины дала согласие на его арест, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В генпрокуратуре Украины сообщали, что судью задержали на территории Молдавии. В Кишиневе он просил предоставить политическое убежище, получил отказ и опротестовал решение суда. Высшая судебная палата страны планировала рассмотреть этот вопрос в конце апреля.

https://ria.ru/20210415/zelenskiy-1728287346.html

https://ria.ru/20210411/ukraina-1727679688.html

https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html

молдавия

кишинев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел войку, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), николай чаус, генпрокуратура молдавии, майя санду, верховная рада украины, молдавия, кишинев, украина, в мире