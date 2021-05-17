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На европейском рынке газа наступил год Белого Быка, заявил "Газпром"
На европейском рынке газа наступил год Белого Быка, заявил "Газпром"
Год Белого Металлического Быка наступил не только по восточному календарю, но и в действительности на рынке газа, на что указывает рост цен и повышенный спрос,... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:47
2021-05-17T15:47
2021-05-17T15:47
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Год Белого Металлического Быка наступил не только по восточному календарю, но и в действительности на рынке газа, на что указывает рост цен и повышенный спрос, тормозящий заполнение подземных хранилищ в Европе, заявил "Газпром"."Газпром" отмечает, что повышенный спрос на газ и высокие цены серьезно тормозят темпы заполнения ПХГ. Так, по данным Gas Infrastructure Europe, из более чем 66 миллиардов кубометров, отобранных в прошедшем осенне-зимнем сезоне, на 15 мая восполнено только 3,9 миллиарда."Отставание в объеме запасов относительно той же даты в 2020 году еще больше увеличилось – до минус 33,8 миллиарда кубометров", - подчеркивает компания.Кроме того, "пробуксовывает" и закачка газа в подземные хранилища Украины, заполнение которых началось только 30 апреля. Так, за шестнадцать дней объем газа в них увеличился всего на 0,12 миллиарда кубометров. При этом для восполнения объема, отобранного за прошедший отопительный сезон, необходимы 13,2 миллиарда, заключает "Газпром".
https://radiosputnik.ria.ru/20210517/novak-1732652463.html
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