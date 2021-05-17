Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210517/byk-1732655136.html
На европейском рынке газа наступил год Белого Быка, заявил "Газпром"
На европейском рынке газа наступил год Белого Быка, заявил "Газпром"
Год Белого Металлического Быка наступил не только по восточному календарю, но и в действительности на рынке газа, на что указывает рост цен и повышенный спрос,... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:47
2021-05-17T15:47
россия
газпром
европа
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152206/55/1522065507_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_81bd0f89ea44c8796ca7eb5c88f3e501.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Год Белого Металлического Быка наступил не только по восточному календарю, но и в действительности на рынке газа, на что указывает рост цен и повышенный спрос, тормозящий заполнение подземных хранилищ в Европе, заявил "Газпром"."Газпром" отмечает, что повышенный спрос на газ и высокие цены серьезно тормозят темпы заполнения ПХГ. Так, по данным Gas Infrastructure Europe, из более чем 66 миллиардов кубометров, отобранных в прошедшем осенне-зимнем сезоне, на 15 мая восполнено только 3,9 миллиарда."Отставание в объеме запасов относительно той же даты в 2020 году еще больше увеличилось – до минус 33,8 миллиарда кубометров", - подчеркивает компания.Кроме того, "пробуксовывает" и закачка газа в подземные хранилища Украины, заполнение которых началось только 30 апреля. Так, за шестнадцать дней объем газа в них увеличился всего на 0,12 миллиарда кубометров. При этом для восполнения объема, отобранного за прошедший отопительный сезон, необходимы 13,2 миллиарда, заключает "Газпром".
https://radiosputnik.ria.ru/20210517/novak-1732652463.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152206/55/1522065507_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_3162646ab0dd238223324ae0a8af1779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, газпром, европа, украина, в мире

На европейском рынке газа наступил год Белого Быка, заявил "Газпром"

15:47 17.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОфис ОАО "Газпром"
Офис ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Год Белого Металлического Быка наступил не только по восточному календарю, но и в действительности на рынке газа, на что указывает рост цен и повышенный спрос, тормозящий заполнение подземных хранилищ в Европе, заявил "Газпром".
"Судя по ценам, на газовом рынке действительно наступил год Белого Металлического Быка. На завершение торгового дня 14 мая цена контракта "день вперед" на TTF – ключевом газовом хабе Европы – составила 341 доллар за одну тысячу кубометров", - говорится в сообщении компании.
"Газпром" отмечает, что повышенный спрос на газ и высокие цены серьезно тормозят темпы заполнения ПХГ. Так, по данным Gas Infrastructure Europe, из более чем 66 миллиардов кубометров, отобранных в прошедшем осенне-зимнем сезоне, на 15 мая восполнено только 3,9 миллиарда.
"Отставание в объеме запасов относительно той же даты в 2020 году еще больше увеличилось – до минус 33,8 миллиарда кубометров", - подчеркивает компания.
Кроме того, "пробуксовывает" и закачка газа в подземные хранилища Украины, заполнение которых началось только 30 апреля. Так, за шестнадцать дней объем газа в них увеличился всего на 0,12 миллиарда кубометров. При этом для восполнения объема, отобранного за прошедший отопительный сезон, необходимы 13,2 миллиарда, заключает "Газпром".
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
15:32В России
Новак назвал основное преимущество поставок российского газа
 
РоссияГазпромЕвропаУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
23:25Аксенов оценил необходимость международного признания для Крыма
23:15Минобороны Армении оценило ситуацию на границе с Азербайджаном
Лента новостейМолния