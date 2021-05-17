https://ria.ru/20210517/byk-1732655136.html

На европейском рынке газа наступил год Белого Быка, заявил "Газпром"

На европейском рынке газа наступил год Белого Быка, заявил "Газпром"

Год Белого Металлического Быка наступил не только по восточному календарю, но и в действительности на рынке газа, на что указывает рост цен и повышенный спрос,... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:47

2021-05-17T15:47

2021-05-17T15:47

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газпром

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украина

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Год Белого Металлического Быка наступил не только по восточному календарю, но и в действительности на рынке газа, на что указывает рост цен и повышенный спрос, тормозящий заполнение подземных хранилищ в Европе, заявил "Газпром"."Газпром" отмечает, что повышенный спрос на газ и высокие цены серьезно тормозят темпы заполнения ПХГ. Так, по данным Gas Infrastructure Europe, из более чем 66 миллиардов кубометров, отобранных в прошедшем осенне-зимнем сезоне, на 15 мая восполнено только 3,9 миллиарда."Отставание в объеме запасов относительно той же даты в 2020 году еще больше увеличилось – до минус 33,8 миллиарда кубометров", - подчеркивает компания.Кроме того, "пробуксовывает" и закачка газа в подземные хранилища Украины, заполнение которых началось только 30 апреля. Так, за шестнадцать дней объем газа в них увеличился всего на 0,12 миллиарда кубометров. При этом для восполнения объема, отобранного за прошедший отопительный сезон, необходимы 13,2 миллиарда, заключает "Газпром".

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/novak-1732652463.html

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россия, газпром, европа, украина, в мире