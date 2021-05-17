https://ria.ru/20210517/borey-1732567307.html

В ВПК рассказали о планах по строительству подводных лодок "Борей"

В ВПК рассказали о планах по строительству подводных лодок "Борей"

Россия может продолжить строительство атомных стратегических подводных ракетоносцев проекта 955 ("Борей") после того, как будут готовы все законтрактованные на... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T03:20

2021-05-17T03:20

2021-05-17T06:05

владимир поспелов

новое оружие россии

россия

дмитрий донсков

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

александр невский

севмаш

армия

безопасность

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Россия может продолжить строительство атомных стратегических подводных ракетоносцев проекта 955 ("Борей") после того, как будут готовы все законтрактованные на сегодня десять таких субмарин, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.Отвечая на вопрос, завершится ли серия после постройки девятой и десятой таких подлодок, он сказал: "Не факт. Серия может быть продолжена. Проект показал себя как удачный, имеет хорошие перспективы по модернизации".Поспелов не назвал точное количество дополнительных "Бореев", но отметил, что в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) четко определено число пусковых установок и боезарядов. Эти два параметра, по его словам, и определяют количество носителей.Ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН) класса "Борей" (проект 955) спроектированы в петербургском ЦКБ морской техники "Рубин". При строительстве "Бореев" применены новые достижения в создании корабельных радиоэлектронных средств для снижения шумности. Их основное вооружение - новый ракетный комплекс "Булава".Подлодки оснащаются всплывающей спасательной камерой, рассчитанной на весь экипаж. Длина подлодки класса "Борей" - 170 метров, ширина - 13,5 метра, глубина погружения - 450 метров, экипаж - 107 человек. Строительство осуществляет "Севмаш" - единственная верфь в России, обеспечивающая весь цикл создания боевых кораблей с атомной энергетической установкой.Характеристики АПЛ усовершенствованного проекта 955А не разглашаются из-за режима секретности.В настоящее время в составе ВМФ РФ три подлодки проекта 955 "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также головная проекта 955А "Князь Владимир". Всего должно быть построено десять кораблей данных проектов, причем последние два, которые получили имена "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", будут заложены в 2021 году.

https://ria.ru/20210501/podlodka-1730811608.html

https://ria.ru/20210507/podlodka-1731378175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир поспелов, россия, дмитрий донсков, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), александр невский, севмаш, армия, безопасность