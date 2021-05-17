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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210517/borey-1732567307.html
В ВПК рассказали о планах по строительству подводных лодок "Борей"
В ВПК рассказали о планах по строительству подводных лодок "Борей"
Россия может продолжить строительство атомных стратегических подводных ракетоносцев проекта 955 ("Борей") после того, как будут готовы все законтрактованные на... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T03:20
2021-05-17T06:05
владимир поспелов
новое оружие россии
россия
дмитрий донсков
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
александр невский
севмаш
армия
безопасность
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Россия может продолжить строительство атомных стратегических подводных ракетоносцев проекта 955 ("Борей") после того, как будут готовы все законтрактованные на сегодня десять таких субмарин, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.Отвечая на вопрос, завершится ли серия после постройки девятой и десятой таких подлодок, он сказал: "Не факт. Серия может быть продолжена. Проект показал себя как удачный, имеет хорошие перспективы по модернизации".Поспелов не назвал точное количество дополнительных "Бореев", но отметил, что в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) четко определено число пусковых установок и боезарядов. Эти два параметра, по его словам, и определяют количество носителей.Ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН) класса "Борей" (проект 955) спроектированы в петербургском ЦКБ морской техники "Рубин". При строительстве "Бореев" применены новые достижения в создании корабельных радиоэлектронных средств для снижения шумности. Их основное вооружение - новый ракетный комплекс "Булава".Подлодки оснащаются всплывающей спасательной камерой, рассчитанной на весь экипаж. Длина подлодки класса "Борей" - 170 метров, ширина - 13,5 метра, глубина погружения - 450 метров, экипаж - 107 человек. Строительство осуществляет "Севмаш" - единственная верфь в России, обеспечивающая весь цикл создания боевых кораблей с атомной энергетической установкой.Характеристики АПЛ усовершенствованного проекта 955А не разглашаются из-за режима секретности.В настоящее время в составе ВМФ РФ три подлодки проекта 955 "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также головная проекта 955А "Князь Владимир". Всего должно быть построено десять кораблей данных проектов, причем последние два, которые получили имена "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", будут заложены в 2021 году.
https://ria.ru/20210501/podlodka-1730811608.html
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владимир поспелов, россия, дмитрий донсков, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), александр невский, севмаш, армия, безопасность

В ВПК рассказали о планах по строительству подводных лодок "Борей"

03:20 17.05.2021 (обновлено: 06:05 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Олег Кулешов
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Россия может продолжить строительство атомных стратегических подводных ракетоносцев проекта 955 ("Борей") после того, как будут готовы все законтрактованные на сегодня десять таких субмарин, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.
Отвечая на вопрос, завершится ли серия после постройки девятой и десятой таких подлодок, он сказал: "Не факт. Серия может быть продолжена. Проект показал себя как удачный, имеет хорошие перспективы по модернизации".
Поспелов не назвал точное количество дополнительных "Бореев", но отметил, что в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) четко определено число пусковых установок и боезарядов. Эти два параметра, по его словам, и определяют количество носителей.
Ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН) класса "Борей" (проект 955) спроектированы в петербургском ЦКБ морской техники "Рубин". При строительстве "Бореев" применены новые достижения в создании корабельных радиоэлектронных средств для снижения шумности. Их основное вооружение - новый ракетный комплекс "Булава".
Подводная лодка Дмитрий Донской - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
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Источник назвал сроки службы крупнейшей в мире подлодки "Дмитрий Донской"
Подлодки оснащаются всплывающей спасательной камерой, рассчитанной на весь экипаж. Длина подлодки класса "Борей" - 170 метров, ширина - 13,5 метра, глубина погружения - 450 метров, экипаж - 107 человек. Строительство осуществляет "Севмаш" - единственная верфь в России, обеспечивающая весь цикл создания боевых кораблей с атомной энергетической установкой.
Характеристики АПЛ усовершенствованного проекта 955А не разглашаются из-за режима секретности.
В настоящее время в составе ВМФ РФ три подлодки проекта 955 "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также головная проекта 955А "Князь Владимир". Всего должно быть построено десять кораблей данных проектов, причем последние два, которые получили имена "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", будут заложены в 2021 году.
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Новое оружие РоссииВладимир ПоспеловРоссияДмитрий ДонсковВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Александр НевскийСевмашАрмияБезопасность
 
 
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