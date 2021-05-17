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Блинкен планирует обсудить "Северный поток — 2" на встрече с Лавровым
Блинкен планирует обсудить "Северный поток — 2" на встрече с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым может обсудить "Северный поток — 2" и достижение более стабильных отношений двух РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T02:12
2021-05-17T09:37
вашингтон
арктический совет
гренландия
россия
северный поток — 2
энтони блинкен
сергей лавров
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым может обсудить "Северный поток — 2" и достижение более стабильных отношений двух стран, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.Ранее представитель Госдепа заявил, что предстоящая на следующей неделе в Рейкьявике встреча Блинкена и Лаврова будет попыткой вывести двусторонние отношения на более стабильный и предсказуемый путь.Он отметил, что тема "Северного потока — 2" может быть поднята на встрече Блинкена в Дании и позднее в Рейкьявике. "Как вы знаете, часть "Северного потока — 2" проходит по территории внешней зоны Дании. Я полагаю, эта (тема. — Прим. ред.) может быть поднята. Я имею в виду, я думаю, что наша позиция очень ясна &lt;...&gt; Полагаю, она может быть поднята на двусторонней встрече. И думаю, то же относится и к Лаврову", — заявил он."Мы, как и конгресс, очень четко заявили о своем взгляде на "Северный поток — 2" — это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность. Так что посмотрим, будут ли обсуждаться эти вещи", — заявил представитель Госдепа.Госсекретарь США с 16 по 20 мая совершит турне по Северной Европе, посетив Данию, Исландию и Гренландию. В Исландии 19-20 мая Блинкен примет участие в очередной министерской встрече Арктического совета. Госдепартамент пока не называет дату предстоящей встречи, подробности станут известны позднее.
https://ria.ru/20210514/gazoprovod-1732285675.html
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вашингтон, арктический совет, гренландия, россия, северный поток — 2, энтони блинкен, сергей лавров, сша, в мире

Блинкен планирует обсудить "Северный поток — 2" на встрече с Лавровым

02:12 17.05.2021 (обновлено: 09:37 17.05.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывает об изменении климата в Фонде Чесапикского залива в Аннаполисе, штат Мэриленд, в понедельник, 19 апреля 2021 года.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывает об изменении климата в Фонде Чесапикского залива в Аннаполисе, штат Мэриленд, в понедельник, 19 апреля 2021 года. - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
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ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым может обсудить "Северный поток — 2" и достижение более стабильных отношений двух стран, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.
Ранее представитель Госдепа заявил, что предстоящая на следующей неделе в Рейкьявике встреча Блинкена и Лаврова будет попыткой вывести двусторонние отношения на более стабильный и предсказуемый путь.

"Как вы знаете, с первого дня работы администрации мы ясно дали понять, что стремимся к более стабильным, более предсказуемым отношениям с Россией. Нам сразу же удалось продлить важный договор СНВ на пять лет <...> Мы не стремимся к эскалации, мы стремимся к более предсказуемым и стабильным отношениям. И я думаю, что есть области, где мы можем обсудить эти вещи с министром иностранных дел Лавровым", — приводит Госдеп слова представителя ведомства.

Он отметил, что тема "Северного потока — 2" может быть поднята на встрече Блинкена в Дании и позднее в Рейкьявике. "Как вы знаете, часть "Северного потока — 2" проходит по территории внешней зоны Дании. Я полагаю, эта (тема. — Прим. ред.) может быть поднята. Я имею в виду, я думаю, что наша позиция очень ясна <...> Полагаю, она может быть поднята на двусторонней встрече. И думаю, то же относится и к Лаврову", — заявил он.
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"Мы, как и конгресс, очень четко заявили о своем взгляде на "Северный поток — 2" — это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность. Так что посмотрим, будут ли обсуждаться эти вещи", — заявил представитель Госдепа.
Госсекретарь США с 16 по 20 мая совершит турне по Северной Европе, посетив Данию, Исландию и Гренландию. В Исландии 19-20 мая Блинкен примет участие в очередной министерской встрече Арктического совета. Госдепартамент пока не называет дату предстоящей встречи, подробности станут известны позднее.
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