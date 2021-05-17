Блинкен планирует обсудить "Северный поток — 2" на встрече с Лавровым
02:12 17.05.2021 (обновлено: 09:37 17.05.2021)
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывает об изменении климата в Фонде Чесапикского залива в Аннаполисе, штат Мэриленд, в понедельник, 19 апреля 2021 года.
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым может обсудить "Северный поток — 2" и достижение более стабильных отношений двух стран, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.
Ранее представитель Госдепа заявил, что предстоящая на следующей неделе в Рейкьявике встреча Блинкена и Лаврова будет попыткой вывести двусторонние отношения на более стабильный и предсказуемый путь.
"Как вы знаете, с первого дня работы администрации мы ясно дали понять, что стремимся к более стабильным, более предсказуемым отношениям с Россией. Нам сразу же удалось продлить важный договор СНВ на пять лет <...> Мы не стремимся к эскалации, мы стремимся к более предсказуемым и стабильным отношениям. И я думаю, что есть области, где мы можем обсудить эти вещи с министром иностранных дел Лавровым", — приводит Госдеп слова представителя ведомства.
Он отметил, что тема "Северного потока — 2" может быть поднята на встрече Блинкена в Дании и позднее в Рейкьявике. "Как вы знаете, часть "Северного потока — 2" проходит по территории внешней зоны Дании. Я полагаю, эта (тема. — Прим. ред.) может быть поднята. Я имею в виду, я думаю, что наша позиция очень ясна <...> Полагаю, она может быть поднята на двусторонней встрече. И думаю, то же относится и к Лаврову", — заявил он.
"Мы, как и конгресс, очень четко заявили о своем взгляде на "Северный поток — 2" — это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность. Так что посмотрим, будут ли обсуждаться эти вещи", — заявил представитель Госдепа.
Госсекретарь США с 16 по 20 мая совершит турне по Северной Европе, посетив Данию, Исландию и Гренландию. В Исландии 19-20 мая Блинкен примет участие в очередной министерской встрече Арктического совета. Госдепартамент пока не называет дату предстоящей встречи, подробности станут известны позднее.