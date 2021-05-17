https://ria.ru/20210517/blinken-1732566088.html

Блинкен планирует обсудить "Северный поток — 2" на встрече с Лавровым

Блинкен планирует обсудить "Северный поток — 2" на встрече с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым может обсудить "Северный поток — 2" и достижение более стабильных отношений двух РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T02:12

2021-05-17T02:12

2021-05-17T09:37

вашингтон

арктический совет

гренландия

россия

северный поток — 2

энтони блинкен

сергей лавров

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым может обсудить "Северный поток — 2" и достижение более стабильных отношений двух стран, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.Ранее представитель Госдепа заявил, что предстоящая на следующей неделе в Рейкьявике встреча Блинкена и Лаврова будет попыткой вывести двусторонние отношения на более стабильный и предсказуемый путь.Он отметил, что тема "Северного потока — 2" может быть поднята на встрече Блинкена в Дании и позднее в Рейкьявике. "Как вы знаете, часть "Северного потока — 2" проходит по территории внешней зоны Дании. Я полагаю, эта (тема. — Прим. ред.) может быть поднята. Я имею в виду, я думаю, что наша позиция очень ясна <...> Полагаю, она может быть поднята на двусторонней встрече. И думаю, то же относится и к Лаврову", — заявил он."Мы, как и конгресс, очень четко заявили о своем взгляде на "Северный поток — 2" — это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность. Так что посмотрим, будут ли обсуждаться эти вещи", — заявил представитель Госдепа.Госсекретарь США с 16 по 20 мая совершит турне по Северной Европе, посетив Данию, Исландию и Гренландию. В Исландии 19-20 мая Блинкен примет участие в очередной министерской встрече Арктического совета. Госдепартамент пока не называет дату предстоящей встречи, подробности станут известны позднее.

https://ria.ru/20210514/gazoprovod-1732285675.html

https://ria.ru/20210515/gaz-1732319147.html

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россия

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вашингтон, арктический совет, гренландия, россия, северный поток — 2, энтони блинкен, сергей лавров, сша, в мире