https://ria.ru/20210517/blagoveschensk-1732598953.html

На жителя Благовещенска завели дело за шутку о подготовке взрыва в школе

На жителя Благовещенска завели дело за шутку о подготовке взрыва в школе

Житель Благовещенска в игровом чате компьютерной игры написал, что взорвет школу, его задержали и завели уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T11:23

2021-05-17T11:23

2021-05-17T11:23

россия

амурская область

происшествия

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ХАБАРОВСК, 17 мая — РИА Новости. Житель Благовещенска в игровом чате компьютерной игры написал, что взорвет школу, его задержали и завели уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Амурской области."Житель Благовещенска в игровом чате компьютерной игры World of Tanks написал о том, что взорвет школу. Он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма", - сказал собеседник агентства.После нападения на гимназию №175 в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, убил семерых детей и двух учительниц, в нескольких регионах страны сообщалось о возбуждении уголовных дел за фейки о планируемых атаках на школы.Так, 13 мая УМВД России по Амурской области возбудило уголовное дело после ложного "минирования" школы №27 Благовещенска, задержан 17-летний житель Тамбовского района. Оперативные службы взрывоопасных предметов не нашли. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе издан приказ об усилении мер безопасности во всех образовательных организациях.В Крыму 14 мая был отправлен под домашний арест по делу о ложном сообщении об акте терроризма 25-летний безработный, в соцсети заявивший о подготовке вооруженного нападения на одну из местных школ. После задержания он, по данным УФСБ, обосновал свой "глупый" поступок желанием "проверить работу правоохранительных органов".

https://ria.ru/20210514/feyk-1732304110.html

https://ria.ru/20210512/kazan-1731915968.html

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амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, амурская область, происшествия