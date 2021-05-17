Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210517/blagoveschensk-1732598953.html
На жителя Благовещенска завели дело за шутку о подготовке взрыва в школе
На жителя Благовещенска завели дело за шутку о подготовке взрыва в школе
Житель Благовещенска в игровом чате компьютерной игры написал, что взорвет школу, его задержали и завели уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:23
2021-05-17T11:23
россия
амурская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40658/51/406585163_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_76e8373fd592567d540e1ed7ca5c63bf.jpg
ХАБАРОВСК, 17 мая — РИА Новости. Житель Благовещенска в игровом чате компьютерной игры написал, что взорвет школу, его задержали и завели уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Амурской области."Житель Благовещенска в игровом чате компьютерной игры World of Tanks написал о том, что взорвет школу. Он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма", - сказал собеседник агентства.После нападения на гимназию №175 в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, убил семерых детей и двух учительниц, в нескольких регионах страны сообщалось о возбуждении уголовных дел за фейки о планируемых атаках на школы.Так, 13 мая УМВД России по Амурской области возбудило уголовное дело после ложного "минирования" школы №27 Благовещенска, задержан 17-летний житель Тамбовского района. Оперативные службы взрывоопасных предметов не нашли. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе издан приказ об усилении мер безопасности во всех образовательных организациях.В Крыму 14 мая был отправлен под домашний арест по делу о ложном сообщении об акте терроризма 25-летний безработный, в соцсети заявивший о подготовке вооруженного нападения на одну из местных школ. После задержания он, по данным УФСБ, обосновал свой "глупый" поступок желанием "проверить работу правоохранительных органов".
https://ria.ru/20210514/feyk-1732304110.html
https://ria.ru/20210512/kazan-1731915968.html
россия
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40658/51/406585163_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_dd3c3aeb60374cf089165f2c0f6ad570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, амурская область, происшествия

На жителя Благовещенска завели дело за шутку о подготовке взрыва в школе

11:23 17.05.2021
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкРегионы России. Амурская область
Регионы России. Амурская область - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 17 мая — РИА Новости. Житель Благовещенска в игровом чате компьютерной игры написал, что взорвет школу, его задержали и завели уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Амурской области.
"Житель Благовещенска в игровом чате компьютерной игры World of Tanks написал о том, что взорвет школу. Он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма", - сказал собеседник агентства.
"Извиняюсь искренне, это несерьезно было", - сказал "шутник" в видео, опубликованном в соцсетях.
После нападения на гимназию №175 в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, убил семерых детей и двух учительниц, в нескольких регионах страны сообщалось о возбуждении уголовных дел за фейки о планируемых атаках на школы.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 13:52
Крымчанина, задержанного за фейк о теракте, отправили под домашний арест
Так, 13 мая УМВД России по Амурской области возбудило уголовное дело после ложного "минирования" школы №27 Благовещенска, задержан 17-летний житель Тамбовского района. Оперативные службы взрывоопасных предметов не нашли. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе издан приказ об усилении мер безопасности во всех образовательных организациях.
В Крыму 14 мая был отправлен под домашний арест по делу о ложном сообщении об акте терроризма 25-летний безработный, в соцсети заявивший о подготовке вооруженного нападения на одну из местных школ. После задержания он, по данным УФСБ, обосновал свой "глупый" поступок желанием "проверить работу правоохранительных органов".
Стрельба у школы в Казани - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 11:58
Власти опровергли фейки о двух нападавших на школу в Казани
 
РоссияАмурская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
23:25Аксенов оценил необходимость международного признания для Крыма
23:15Минобороны Армении оценило ситуацию на границе с Азербайджаном
Лента новостейМолния