На жителя Благовещенска завели дело за шутку о подготовке взрыва в школе
ХАБАРОВСК, 17 мая — РИА Новости. Житель Благовещенска в игровом чате компьютерной игры написал, что взорвет школу, его задержали и завели уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Амурской области.
"Житель Благовещенска в игровом чате компьютерной игры World of Tanks написал о том, что взорвет школу. Он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма", - сказал собеседник агентства.
"Извиняюсь искренне, это несерьезно было", - сказал "шутник" в видео, опубликованном в соцсетях.
После нападения на гимназию №175 в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, убил семерых детей и двух учительниц, в нескольких регионах страны сообщалось о возбуждении уголовных дел за фейки о планируемых атаках на школы.
Так, 13 мая УМВД России по Амурской области возбудило уголовное дело после ложного "минирования" школы №27 Благовещенска, задержан 17-летний житель Тамбовского района. Оперативные службы взрывоопасных предметов не нашли. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе издан приказ об усилении мер безопасности во всех образовательных организациях.
В Крыму 14 мая был отправлен под домашний арест по делу о ложном сообщении об акте терроризма 25-летний безработный, в соцсети заявивший о подготовке вооруженного нападения на одну из местных школ. После задержания он, по данным УФСБ, обосновал свой "глупый" поступок желанием "проверить работу правоохранительных органов".