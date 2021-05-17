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Шоубиз
https://ria.ru/20210517/bezrukova-1732671553.html
Безрукова рассказала, как реагировала на домогательства режиссера
Безрукова рассказала, как реагировала на домогательства режиссера
Актриса Ирина Безрукова в программе "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, что в молодости была жертвой домогательств со стороны режиссера, и как на это... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T19:27
2021-05-17T19:27
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Актриса Ирина Безрукова в программе "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, что в молодости была жертвой домогательств со стороны режиссера, и как на это реагировала.В разговоре на очень деликатную тему приняли участие многие известные актеры. Обсудить ее ведущие решили после большого резонанса, который вызвали откровения Елены Прокловой о том, как она в юности стала жертвой домогательств.Ирина Безрукова призналась, что ее тоже домогались мужчины, в том числе режиссеры.Она вспомнила историю, как в 25 лет снималась в фильме, где играла одну из своих первых главных ролей. На тот момент Ирина уже была замужней женщиной с ребенком, и вся съемочная группа об этом знала.Обидчиком был режиссер-постановщик, который и утвердил актрису на эту роль. Имя его Безрукова называть не стала, но рассказала, как однажды он в гримерной, на глазах у художника по костюмам, подошел со спины "и очень властно сграбастал" ее.Это был не единственный случай, когда режиссер вел себя неприлично во время тех съемок. Причем, приставал он к Ирине даже в павильоне, а кроме того, хитростью заманил молодую актрису в номер.Жена режиссера вышла на балкон, а он в это время "очень серьезно прижал" актрису к входной двери.О произошедшем Ирина рассказала своему мужу, но они решили не придавать случившееся огласке.Однако отчасти та история все-таки отразилась на дальнейшей карьере Безруковой. Некоторое время спустя в одной из съемочных групп Ирине предрекли, что она не будет больше много сниматься.Оказалось, тот режиссер дал ей весьма специфическую характеристику, когда у него спросили: "Как она как актриса?"
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шоу-бизнес, нтв (телеканал), знаменитости, елена проклова, ирина безрукова

Безрукова рассказала, как реагировала на домогательства режиссера

19:27 17.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход"
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Актриса Ирина Безрукова в программе "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, что в молодости была жертвой домогательств со стороны режиссера, и как на это реагировала.
В разговоре на очень деликатную тему приняли участие многие известные актеры. Обсудить ее ведущие решили после большого резонанса, который вызвали откровения Елены Прокловой о том, как она в юности стала жертвой домогательств.
Ирина Безрукова призналась, что ее тоже домогались мужчины, в том числе режиссеры.

"Но я девочка из Ростова-на-Дону. Я могу вежливо отправить далеко, не используя ненормативную лексику, и поставить границы", — говорит актриса.

Она вспомнила историю, как в 25 лет снималась в фильме, где играла одну из своих первых главных ролей. На тот момент Ирина уже была замужней женщиной с ребенком, и вся съемочная группа об этом знала.
Обидчиком был режиссер-постановщик, который и утвердил актрису на эту роль. Имя его Безрукова называть не стала, но рассказала, как однажды он в гримерной, на глазах у художника по костюмам, подошел со спины "и очень властно сграбастал" ее.

"Это было однозначно очень грязно, неприлично. Я с разворота сразу дала ему по лицу", — вспоминает актриса.

Это был не единственный случай, когда режиссер вел себя неприлично во время тех съемок. Причем, приставал он к Ирине даже в павильоне, а кроме того, хитростью заманил молодую актрису в номер.

"Он сказал: "Я там не один. Я с женой". Это была правда. Я пришла в номер, увидела жену, он сказал жене: "Выйди, пожалуйста, на балкончик, нам надо кое-что обсудить", — рассказывает Безрукова.

Жена режиссера вышла на балкон, а он в это время "очень серьезно прижал" актрису к входной двери.
О произошедшем Ирина рассказала своему мужу, но они решили не придавать случившееся огласке.
Однако отчасти та история все-таки отразилась на дальнейшей карьере Безруковой. Некоторое время спустя в одной из съемочных групп Ирине предрекли, что она не будет больше много сниматься.
Оказалось, тот режиссер дал ей весьма специфическую характеристику, когда у него спросили: "Как она как актриса?"
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