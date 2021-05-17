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В грузинском Дманиси митингующие прорвали полицейский кордон

В грузинском Дманиси митингующие прорвали полицейский кордон

Ситуация в грузинском городе Дманиси, где накануне произошла межэтническая потасовка, снова накалилась, сообщила телекомпания "Рустави-2". РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T18:56

2021-05-17T18:56

2021-05-17T19:16

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 17 мая — РИА Новости. Ситуация в грузинском городе Дманиси, где накануне произошла межэтническая потасовка, снова накалилась, сообщила телекомпания "Рустави-2".В воскресенье между жителями этого населенного пункта в регионе Квемо Картли — этническими азербайджанцами и грузинами, переселенными в регион из Сванетии, — произошла драка якобы из-за отказа продавщицы, азербайджанки по национальности, продать пиво в долг. После этого молодые люди попытались разобраться с владельцем магазина. Утром понедельника противостояние возобновилось. Жители-азербайджанцы потребовали наказать зачинщиков драки. На место прибыла патрульная полиция и спецназ. Въезд в город перекрыли.В понедельник вечером, по данным телеканала, толпа прорвала этот полицейский кордон."Повреждены автомобили, агрессивно настроенные люди вооружены дубинками и камнями", — говорится в сообщении.По данным "Рустави-2", есть пострадавшие, в том числе среди журналистов.Толпа направилась к зданию полиции, где идет допрос участников драки.

грузия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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