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В грузинском Дманиси митингующие прорвали полицейский кордон
В грузинском Дманиси митингующие прорвали полицейский кордон
Ситуация в грузинском городе Дманиси, где накануне произошла межэтническая потасовка, снова накалилась, сообщила телекомпания "Рустави-2". РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T18:56
2021-05-17T18:56
2021-05-17T19:16
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 17 мая — РИА Новости. Ситуация в грузинском городе Дманиси, где накануне произошла межэтническая потасовка, снова накалилась, сообщила телекомпания "Рустави-2".В воскресенье между жителями этого населенного пункта в регионе Квемо Картли — этническими азербайджанцами и грузинами, переселенными в регион из Сванетии, — произошла драка якобы из-за отказа продавщицы, азербайджанки по национальности, продать пиво в долг. После этого молодые люди попытались разобраться с владельцем магазина. Утром понедельника противостояние возобновилось. Жители-азербайджанцы потребовали наказать зачинщиков драки. На место прибыла патрульная полиция и спецназ. Въезд в город перекрыли.В понедельник вечером, по данным телеканала, толпа прорвала этот полицейский кордон."Повреждены автомобили, агрессивно настроенные люди вооружены дубинками и камнями", — говорится в сообщении.По данным "Рустави-2", есть пострадавшие, в том числе среди журналистов.Толпа направилась к зданию полиции, где идет допрос участников драки.
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грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 17 мая — РИА Новости.
Ситуация в грузинском
городе Дманиси, где накануне произошла межэтническая потасовка, снова накалилась, сообщила телекомпания "Рустави-2
".
В воскресенье между жителями этого населенного пункта в регионе Квемо Картли — этническими азербайджанцами и грузинами, переселенными в регион из Сванетии, — произошла драка якобы из-за отказа продавщицы, азербайджанки по национальности, продать пиво в долг. После этого молодые люди попытались разобраться с владельцем магазина. Утром понедельника противостояние возобновилось. Жители-азербайджанцы потребовали наказать зачинщиков драки. На место прибыла патрульная полиция и спецназ. Въезд в город перекрыли.
В понедельник вечером, по данным телеканала, толпа прорвала этот полицейский кордон.
"Повреждены автомобили, агрессивно настроенные люди вооружены дубинками и камнями", — говорится в сообщении.
По данным "Рустави-2", есть пострадавшие, в том числе среди журналистов.
Толпа направилась к зданию полиции, где идет допрос участников драки.