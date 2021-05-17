https://ria.ru/20210517/bank-1732570232.html

"Известия": банки запустят сервис для снятия денег с чужих карт через QR

"Известия": банки запустят сервис для снятия денег с чужих карт через QR

Со следующего года ряд банков начнет внедрять функцию по снятию денег в банкомате с чужой карты, сообщили "Известиям" в финансовых организациях. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T06:50

2021-05-17T06:50

2021-05-17T08:51

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Со следующего года ряд банков начнет внедрять функцию по снятию денег в банкомате с чужой карты, сообщили "Известиям" в финансовых организациях. Как объясняет газета, в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другому человеку, и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счет.Планы по введению подобной системы в 2022 году подтвердили изданию в банках "Открытие", УБРиР и СКБ-банк, кроме того, начать тестирование сервиса планируют в ВТБ.Директор по развитию электронного бизнеса УБРиР Денис Тур рассказал газете, что такую услугу планируют запустить в части банкоматов в следующем году. По его словам, пользоваться сервисом смогут как люди без карты, так и те, кто вовсе не является клиентом банка.В СКБ-банке разработку этого сервиса начнут во второй половине 2021 года. Систему планируют внедрить в 30 процентах банкоматов сети, сообщил газете директор департамента технологического развития кредитной организации Александр Ельцев.Начальник управления "Устройства самообслуживания" ВТБ Сергей Панюшкин отметил, что около 30 процентов, или 5,5 тысячи банкоматов организации, уже способны поддерживать такой функционал, а разработкой проведения пилотного проекта банк может заняться уже до конца этого года.

https://ria.ru/20210429/kredit-1730408975.html

https://ria.ru/20210501/moshennichestvo-1730835530.html

https://ria.ru/20210417/bankomat-1728684274.html

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россия, открытие (банк), втб, скб-банк, общество