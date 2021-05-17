https://ria.ru/20210517/avstriya-1732716682.html

Австрия отменит карантин по COVID-19 для прибывающих из 34 стран

Австрия отменит карантин по COVID-19 для прибывающих из 34 стран

Власти Австрии с 19 мая отменяют обязательный карантин по коронавирусу для прибывающих из большинства стран ЕС и ряда третьих стран, при въезде будет необходимо РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T21:03

2021-05-17T21:03

2021-05-17T21:03

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

австрия

в мире

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ВЕНА, 17 мая - РИА Новости. Власти Австрии с 19 мая отменяют обязательный карантин по коронавирусу для прибывающих из большинства стран ЕС и ряда третьих стран, при въезде будет необходимо иметь сертификат о вакцинации, говорится в распоряжении минздрава республики.Данное предписание предварительно вводится до 31 июня.Согласно новому правилу, въезд в Австрию из большинства стран Европы, в том числе и для туристических целей, теперь возможен без обязательного 10-дневного карантина по прибытии, но необходимо предъявить "зеленый паспорт" - подтверждение о прививке, имевшей место болезни или свежий отрицательный тест на коронавирус (ПЦР-тест или тест на антиген к коронавирусу). К списку самых безопасных стран австрийцы причислили Андорру, Австралию, Бельгию, Болгарию, Данию, Германию, Эстонию, Финляндию, Францию, Лихтенштейн, Грецию, Ирландию, Исландию, Израиль, Латвию, Люксембург, Мальту, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Сан-Марино, Сингапур, Словакию, Словению, Испанию, Швейцарию, Южную Корею, Чехию, Венгрию и Ватикан.Для въезжающих из Хорватии, Литвы, Нидерландов, Швеции и с Кипра действует дополнительное ограничение: привитые или переболевшие избегают карантина, а свежепротестированные - нет, однако могут на шестой день сдать еще один тест и досрочно завершить самоизоляцию.Продолжают действовать жесткие правила для прибывающих из стран, где распространены опасные мутации вируса - Бразилии, Индии и ЮАР. Из этих стран могут въезжать только граждане или резиденты Австрии, отрицательный тест обязателен, в том числе, для привитых и переболевших. Запрет на посадку рейсов из Бразилии, Индии и ЮАР продлен до 6 июня.Въезд в Австрию из всех остальных стран, в том числе из России, в принципе запрещен, но возможен в ряде исключений. К таковым, например, относится работа и учеба, а также гражданство или резидентство в Австрии. Привитые или переболевшие не обязаны соблюдать карантин, только въезжающие с отрицательным тестом.

https://ria.ru/20210407/sputnik-1727275117.html

https://ria.ru/20210517/turtsiya-1732711890.html

австрия

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коронавирус covid-19, австрия, в мире