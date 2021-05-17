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Новый грузовой авиамаршрут связал китайский Сиань и Новосибирск
Новый грузовой авиамаршрут связал китайский Сиань и Новосибирск
Новый международный грузовой авиамаршрут, соединяющий Сиань, административный центр провинции Шэньси на северо-западе Китая, и российский Новосибирск, начал... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T10:43
2021-05-17T10:43
2021-05-17T10:43
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МОСКВА, 17 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Новый международный грузовой авиамаршрут, соединяющий Сиань, административный центр провинции Шэньси на северо-западе Китая, и российский Новосибирск, начал функционировать в пятницуСамолет Boeing 767-300F с 18-тонным грузом, вылетев из Сианя в пятницу, начал выполнение рейса по этому новому грузовому авиамаршруту.Грузовые рейсы по данному маршруту будет осуществлять компания SF Airlines - ведущий авиаперевозчик Китая, один раз в неделю. Самолетом из Китая в Россию будут доставляться в основном товары, заказанные покупателями через российские сайты электронной коммерции, а в обратном направлении - импортные товары из России.
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