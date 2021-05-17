https://ria.ru/20210517/aviamarshrut-1732591478.html

Новый грузовой авиамаршрут связал китайский Сиань и Новосибирск

Новый грузовой авиамаршрут связал китайский Сиань и Новосибирск

Новый международный грузовой авиамаршрут, соединяющий Сиань, административный центр провинции Шэньси на северо-западе Китая, и российский Новосибирск, начал... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T10:43

2021-05-17T10:43

2021-05-17T10:43

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МОСКВА, 17 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Новый международный грузовой авиамаршрут, соединяющий Сиань, административный центр провинции Шэньси на северо-западе Китая, и российский Новосибирск, начал функционировать в пятницуСамолет Boeing 767-300F с 18-тонным грузом, вылетев из Сианя в пятницу, начал выполнение рейса по этому новому грузовому авиамаршруту.Грузовые рейсы по данному маршруту будет осуществлять компания SF Airlines - ведущий авиаперевозчик Китая, один раз в неделю. Самолетом из Китая в Россию будут доставляться в основном товары, заказанные покупателями через российские сайты электронной коммерции, а в обратном направлении - импортные товары из России.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шэньси, boeing 767, москва, технологии, экономика