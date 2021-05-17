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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210517/aviamarshrut-1732591478.html
Новый грузовой авиамаршрут связал китайский Сиань и Новосибирск
Новый грузовой авиамаршрут связал китайский Сиань и Новосибирск
Новый международный грузовой авиамаршрут, соединяющий Сиань, административный центр провинции Шэньси на северо-западе Китая, и российский Новосибирск, начал... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T10:43
2021-05-17T10:43
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МОСКВА, 17 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Новый международный грузовой авиамаршрут, соединяющий Сиань, административный центр провинции Шэньси на северо-западе Китая, и российский Новосибирск, начал функционировать в пятницуСамолет Boeing 767-300F с 18-тонным грузом, вылетев из Сианя в пятницу, начал выполнение рейса по этому новому грузовому авиамаршруту.Грузовые рейсы по данному маршруту будет осуществлять компания SF Airlines - ведущий авиаперевозчик Китая, один раз в неделю. Самолетом из Китая в Россию будут доставляться в основном товары, заказанные покупателями через российские сайты электронной коммерции, а в обратном направлении - импортные товары из России.
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россия, шэньси, boeing 767, москва, технологии, экономика

Новый грузовой авиамаршрут связал китайский Сиань и Новосибирск

10:43 17.05.2021
 
© AP Photo / Kin CheungСамолет ВВС КНР Xian Y-20 на международной авиационно-космической выставке в Чжухае
Самолет ВВС КНР Xian Y-20 на международной авиационно-космической выставке в Чжухае - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© AP Photo / Kin Cheung
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МОСКВА, 17 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Новый международный грузовой авиамаршрут, соединяющий Сиань, административный центр провинции Шэньси на северо-западе Китая, и российский Новосибирск, начал функционировать в пятницу
Самолет Boeing 767-300F с 18-тонным грузом, вылетев из Сианя в пятницу, начал выполнение рейса по этому новому грузовому авиамаршруту.
Грузовые рейсы по данному маршруту будет осуществлять компания SF Airlines - ведущий авиаперевозчик Китая, один раз в неделю. Самолетом из Китая в Россию будут доставляться в основном товары, заказанные покупателями через российские сайты электронной коммерции, а в обратном направлении - импортные товары из России.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияШэньсиBoeing 767МоскваТехнологииЭкономика
 
 
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