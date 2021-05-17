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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210517/astrazeneca-1732582002.html
Индонезия приостановила использование партии вакцины AstraZeneca
Индонезия приостановила использование партии вакцины AstraZeneca
Министерство здравоохранения Индонезии приостановило распространение около 450 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после смерти одного из... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T09:38
2021-05-17T09:38
распространение коронавируса
северный сулавеси
здоровье - общество
astrazeneca
джакарта
индонезия
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Индонезии приостановило распространение около 450 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после смерти одного из пациентов через 11 дней после вакцинации, сообщает газета Jakarta Globe.По данным издания, 22-летний мужчина сделал прививку препаратом AstraZeneca 5 мая. Как сообщила его семья, у мужчины начались головные боли, появилась температура и боль в мышцах. Через день симптомы ухудшились и его доставили в больницу, где он позднее скончался.После смерти пациента минздрав распорядился направить оставшиеся вакцины из полученной партии в местный регулирующий орган для проверки препарата на токсичность и стерильность. Как сообщается, решение было принято в воскресенье.Речь идет о партии препарата CTMAV547 от компании AstraZeneca, полученного страной в рамках международного механизма COVAX. По словам министерства, на данный момент от этой партии остались 448 480 доз. Как сообщило ведомство, большая часть препарата была направлена на вакцинацию представителей вооруженных сил Индонезии, а также работников государственного и частного секторов в Джакарте и провинции Северный Сулавеси."Распространение не всех партий препарата AstraZeneca было приостановлено. Речь только о партии CTMAV547", - заявил представитель минздрава. По его словам, проверка может занять от одной до двух недель. Он добавил, что другие партии вакцины AstraZeneca безопасны для использования.Всего, по данным издания, Индонезия получила 6,4 миллиона доз вакцины компании AstraZeneca, начиная с 8 марта.
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северный сулавеси, здоровье - общество, astrazeneca , джакарта, индонезия, в мире

Индонезия приостановила использование партии вакцины AstraZeneca

09:38 17.05.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Индонезии приостановило распространение около 450 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после смерти одного из пациентов через 11 дней после вакцинации, сообщает газета Jakarta Globe.
По данным издания, 22-летний мужчина сделал прививку препаратом AstraZeneca 5 мая. Как сообщила его семья, у мужчины начались головные боли, появилась температура и боль в мышцах. Через день симптомы ухудшились и его доставили в больницу, где он позднее скончался.
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После смерти пациента минздрав распорядился направить оставшиеся вакцины из полученной партии в местный регулирующий орган для проверки препарата на токсичность и стерильность. Как сообщается, решение было принято в воскресенье.
Речь идет о партии препарата CTMAV547 от компании AstraZeneca, полученного страной в рамках международного механизма COVAX. По словам министерства, на данный момент от этой партии остались 448 480 доз. Как сообщило ведомство, большая часть препарата была направлена на вакцинацию представителей вооруженных сил Индонезии, а также работников государственного и частного секторов в Джакарте и провинции Северный Сулавеси.
"Распространение не всех партий препарата AstraZeneca было приостановлено. Речь только о партии CTMAV547", - заявил представитель минздрава. По его словам, проверка может занять от одной до двух недель. Он добавил, что другие партии вакцины AstraZeneca безопасны для использования.
Всего, по данным издания, Индонезия получила 6,4 миллиона доз вакцины компании AstraZeneca, начиная с 8 марта.
 
Распространение коронавирусаСеверный СулавесиЗдоровье - ОбществоAstraZenecaДжакартаИндонезияВ мире
 
 
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