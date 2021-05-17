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https://ria.ru/20210517/armiya-1732721758.html
Newsweek: США создали секретную армию численностью около 60 тысяч человек
Newsweek: США создали секретную армию численностью около 60 тысяч человек
Пентагон в течение последних десяти лет создавал крупнейшую в мире "секретную армию", которая насчитывает почти 60 тысяч человек, пишет Newsweek по результатам... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T22:17
2021-05-17T22:17
россия
константин сивков
владимир джабаров
ближний восток
министерство обороны сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сша
в мире
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пентагон в течение последних десяти лет создавал крупнейшую в мире "секретную армию", которая насчитывает почти 60 тысяч человек, пишет Newsweek по результатам собственного расследования.Издание указывает, что точная численность этого контингента неизвестна, но она в десять раз превышает секретные подразделения ЦРУ.Отмечается, что бойцы этой армии работают как внутри США, так и за рубежом, они есть среди военных и штатских, некоторые "скрываются" в консалтинговых компаниях.По данным журнала, всего в программе участвуют около 130 частных фирм, которые ежегодно направляют почти миллиард долларов на тайные операции. Эти деньги идут в том числе на изготовление поддельных документов, оплату счетов агентов под прикрытием и на создание устройств для съемки и прослушки в самых удаленных частях Ближнего Востока и Африки.Более половины контингента составляют бойцы спецназа. Они преследуют террористов в Пакистане и Западной Африке, а также все чаще работают в Северной Корее и Иране, отмечается в публикации.В число служащих секретной армии входят и специалисты разведки и контрразведки, а также лингвисты. Самая новая и быстрорастущая группа — "кибербойцы" и специалисты по сбору разведданных — они работают онлайн под чужими именами, определяя "важные цели" проводя кампании по манипуляции в соцсетях, отмечают авторы расследования.Отмечается, что целью программы является не только борьба с терроризмом, но и "переключение" Пентагона на более серьезное соперничество с Россией и Китаем.Провокации под видом "российских хакерских атак".Конгресс США должен запросить всю необходимую информацию у оборонного ведомства, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров."Даже если она носит закрытый характер", - заявил РИА Новости парламентарий.Он признался, что "не очень доверяет этой информации - о секретной армии США".Вместе с тем Джабаров не исключил, что какие-то люди в спецслужбах США заинтересованы в том, чтобы на территории своей страны устраивать провокации под видом "российских хакерских атак"."Система частных военных компаний"Российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков, в свою очередь, предположил, что "секретная армия" Пентагона, о которой пишут западные СМИ, на самом деле является развитой сетью частных военных компаний."То, что называется "секретной армией", на самом деле не что иное, как система частных военных компаний, которые решают задачи самого различного толка, выступая самостоятельно, а не от имени Соединенных Штатов Америки", - сказал Сивков, охарактеризовав публикацию как попытку "сделать сенсацию на ровном месте".По его словам, частные структуры могут совместно с силами специальных операций быть заняты в реализации концепции "Троянского коня". Она заключается в том, что на территорию государства - будущей жертвы агрессии - заблаговременно вводят людей, готовых вести боевые действия. "В мирное время они занимаются сбором информации, подготовкой различных боевых групп. С началом угрожаемого периода уже могут ввести боевые действия диверсионного типа по уничтожению отдельных командиров, отдельных политических лидеров", - добавил Сивков уточнив, что такие бойцы могут также нарушать системы связи и уничтожать другие объекты инфраструктуры.
https://ria.ru/20210517/armiya-1732719213.html
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россия, константин сивков, владимир джабаров, ближний восток, министерство обороны сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, в мире

Newsweek: США создали секретную армию численностью около 60 тысяч человек

22:17 17.05.2021
 
© Фото : Maj. Robert FellinghamАмериканские военные во время учений на Кипре
Американские военные во время учений на Кипре - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : Maj. Robert Fellingham
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пентагон в течение последних десяти лет создавал крупнейшую в мире "секретную армию", которая насчитывает почти 60 тысяч человек, пишет Newsweek по результатам собственного расследования.
Издание указывает, что точная численность этого контингента неизвестна, но она в десять раз превышает секретные подразделения ЦРУ.
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
Вчера, 21:43
Безумное количество смертей. Названо уязвимое место американской армии
Отмечается, что бойцы этой армии работают как внутри США, так и за рубежом, они есть среди военных и штатских, некоторые "скрываются" в консалтинговых компаниях.
По данным журнала, всего в программе участвуют около 130 частных фирм, которые ежегодно направляют почти миллиард долларов на тайные операции. Эти деньги идут в том числе на изготовление поддельных документов, оплату счетов агентов под прикрытием и на создание устройств для съемки и прослушки в самых удаленных частях Ближнего Востока и Африки.
Более половины контингента составляют бойцы спецназа. Они преследуют террористов в Пакистане и Западной Африке, а также все чаще работают в Северной Корее и Иране, отмечается в публикации.
Американские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
Вчера, 18:34
В Госдуме оценили опасность американской секретной армии
В число служащих секретной армии входят и специалисты разведки и контрразведки, а также лингвисты. Самая новая и быстрорастущая группа — "кибербойцы" и специалисты по сбору разведданных — они работают онлайн под чужими именами, определяя "важные цели" проводя кампании по манипуляции в соцсетях, отмечают авторы расследования.
Отмечается, что целью программы является не только борьба с терроризмом, но и "переключение" Пентагона на более серьезное соперничество с Россией и Китаем.

Провокации под видом "российских хакерских атак".

Конгресс США должен запросить всю необходимую информацию у оборонного ведомства, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке на полигоне Горностай в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 11:26
NI назвал главную ошибку стратегии США против России и Китая
"Даже если она носит закрытый характер", - заявил РИА Новости парламентарий.
Он признался, что "не очень доверяет этой информации - о секретной армии США".
Вместе с тем Джабаров не исключил, что какие-то люди в спецслужбах США заинтересованы в том, чтобы на территории своей страны устраивать провокации под видом "российских хакерских атак".

"Система частных военных компаний"

Солдаты армии США на учениях в восточной Европе - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 20:49
Русские победили: британцы высмеяли рекламу американской армии
Российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков, в свою очередь, предположил, что "секретная армия" Пентагона, о которой пишут западные СМИ, на самом деле является развитой сетью частных военных компаний.
"То, что называется "секретной армией", на самом деле не что иное, как система частных военных компаний, которые решают задачи самого различного толка, выступая самостоятельно, а не от имени Соединенных Штатов Америки", - сказал Сивков, охарактеризовав публикацию как попытку "сделать сенсацию на ровном месте".
По его словам, частные структуры могут совместно с силами специальных операций быть заняты в реализации концепции "Троянского коня". Она заключается в том, что на территорию государства - будущей жертвы агрессии - заблаговременно вводят людей, готовых вести боевые действия. "В мирное время они занимаются сбором информации, подготовкой различных боевых групп. С началом угрожаемого периода уже могут ввести боевые действия диверсионного типа по уничтожению отдельных командиров, отдельных политических лидеров", - добавил Сивков уточнив, что такие бойцы могут также нарушать системы связи и уничтожать другие объекты инфраструктуры.
 
РоссияКонстантин СивковВладимир ДжабаровБлижний ВостокМинистерство обороны СШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СШАВ мире
 
 
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