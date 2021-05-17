https://ria.ru/20210517/armiya-1732719213.html
Безумное количество смертей. Названо уязвимое место американской армии
Безумное количество смертей. Названо уязвимое место американской армии
Из-за проблем в законодательстве большое число американских военных гибнут не в зонах боевых действий, заявила специалист в области военных преступлений Холли... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T21:43
2021-05-17T21:43
2021-05-17T23:57
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Из-за проблем в законодательстве большое число американских военных гибнут не в зонах боевых действий, заявила специалист в области военных преступлений Холли Маккей. Ее статью опубликовал The National Interest. Речь идет о доктрине Фереса, которая запрещает военнослужащим взыскивать с правительства ущерб за травмы, полученные при исполнении служебных обязанностей. Также документ не позволяет семьям подавать иски в случае смерти или ранения солдата. По словам специалиста, в теории эти правила должны применяться только в условиях боевых действиях, однако на практике они действуют повсеместно. Эксперт отметила, что из-за доктрины никто не несет ответственность за гибель солдат. Маккей сослалась на статистику Исследовательской службы Конгресса, согласно которой в период с 2006 по 2020 год три четверти всех смертей американских солдат произошли не в горячих точках, а в местах, где военного конфликта нет. Уточняется, что служащие умирают от несчастных случаев и болезней, некоторые совершают суицид. Также зафиксировано большое количество случаев, когда в гибели военных был замешен алкоголь.
https://ria.ru/20210509/krakh-1731615548.html
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сша, в мире
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости
. Из-за проблем в законодательстве большое число американских
военных гибнут не в зонах боевых действий, заявила специалист в области военных преступлений Холли Маккей. Ее статью опубликовал The National Interest
.
Речь идет о доктрине Фереса, которая запрещает военнослужащим взыскивать с правительства ущерб за травмы, полученные при исполнении служебных обязанностей. Также документ не позволяет семьям подавать иски в случае смерти или ранения солдата. По словам специалиста, в теории эти правила должны применяться только в условиях боевых действиях, однако на практике они действуют повсеместно.
Эксперт отметила, что из-за доктрины никто не несет ответственность за гибель солдат.
Маккей сослалась на статистику Исследовательской службы Конгресса, согласно которой в период с 2006 по 2020 год три четверти всех смертей американских солдат произошли не в горячих точках, а в местах, где военного конфликта нет.
Уточняется, что служащие умирают от несчастных случаев и болезней, некоторые совершают суицид. Также зафиксировано большое количество случаев, когда в гибели военных был замешен алкоголь.