https://ria.ru/20210517/armiya-1732719213.html

Безумное количество смертей. Названо уязвимое место американской армии

Безумное количество смертей. Названо уязвимое место американской армии

Из-за проблем в законодательстве большое число американских военных гибнут не в зонах боевых действий, заявила специалист в области военных преступлений Холли... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T21:43

2021-05-17T21:43

2021-05-17T23:57

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Из-за проблем в законодательстве большое число американских военных гибнут не в зонах боевых действий, заявила специалист в области военных преступлений Холли Маккей. Ее статью опубликовал The National Interest. Речь идет о доктрине Фереса, которая запрещает военнослужащим взыскивать с правительства ущерб за травмы, полученные при исполнении служебных обязанностей. Также документ не позволяет семьям подавать иски в случае смерти или ранения солдата. По словам специалиста, в теории эти правила должны применяться только в условиях боевых действиях, однако на практике они действуют повсеместно. Эксперт отметила, что из-за доктрины никто не несет ответственность за гибель солдат. Маккей сослалась на статистику Исследовательской службы Конгресса, согласно которой в период с 2006 по 2020 год три четверти всех смертей американских солдат произошли не в горячих точках, а в местах, где военного конфликта нет. Уточняется, что служащие умирают от несчастных случаев и болезней, некоторые совершают суицид. Также зафиксировано большое количество случаев, когда в гибели военных был замешен алкоголь.

https://ria.ru/20210509/krakh-1731615548.html

https://ria.ru/20210506/bmp-1730303770.html

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