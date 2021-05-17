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Минобороны Армении оценило ситуацию на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении оценило ситуацию на границе с Азербайджаном
Существенных изменений в обстановке на границе Армении с Азербайджаном не произошло, сообщает пресс-служба минобороны Армении. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T23:15
2021-05-17T23:15
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ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Существенных изменений в обстановке на границе Армении с Азербайджаном не произошло, сообщает пресс-служба минобороны Армении.Двенадцатого мая армянское оборонное ведомство сообщило, что азербайджанские военные попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военнослужащие. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.Отмечается, что с целью мирного урегулирования проблемы глава минобороны Армении Вагаршак Арутюнян провел обсуждения в частности, с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, генсеком ОДКБ Станиславом Засем, оборонное ведомство посетили аккредитованные в Армении военные атташе."Министерство обороны настаивает на том, что любое посягательство на суверенные территории Армении абсолютно недопустимо. Во избежание развития событий, чреватых непредсказуемыми последствиями, азербайджанские военнослужащие должны покинуть территорию нашей страны без каких-либо предусловий", - отмечается в сообщении.
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россия, минобороны армении, одкб, азербайджан, армения, в мире

Минобороны Армении оценило ситуацию на границе с Азербайджаном

23:15 17.05.2021
 
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
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ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Существенных изменений в обстановке на границе Армении с Азербайджаном не произошло, сообщает пресс-служба минобороны Армении.
Двенадцатого мая армянское оборонное ведомство сообщило, что азербайджанские военные попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военнослужащие. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.

"После провокаций азербайджанских вооруженных сил, существенных изменений в напряженной обстановке на армянско-азербайджанской границе по сравнению с предыдущим днем не было. После переговоров, состоявшихся 16 мая, несколько групп ВС Азербайджана, проникнувших на армянскую территорию, вернулись на исходные позиции. Тем не менее, часть военных все еще находится на территории Республики Армения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте военного ведомства.

Отмечается, что с целью мирного урегулирования проблемы глава минобороны Армении Вагаршак Арутюнян провел обсуждения в частности, с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, генсеком ОДКБ Станиславом Засем, оборонное ведомство посетили аккредитованные в Армении военные атташе.
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"Министерство обороны настаивает на том, что любое посягательство на суверенные территории Армении абсолютно недопустимо. Во избежание развития событий, чреватых непредсказуемыми последствиями, азербайджанские военнослужащие должны покинуть территорию нашей страны без каких-либо предусловий", - отмечается в сообщении.
 
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