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К деятельности НАТО в Арктике возникают вопросы, заявил Лавров
К деятельности НАТО в Арктике возникают вопросы, заявил Лавров
Все, что делает в Арктике Россия - законно и легитимно, а по деятельности НАТО возникают вопросы , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:07
2021-05-17T15:29
сергей лавров
сьерра-леоне
норвегия
в мире
россия
арктика
нато
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Все, что делает в Арктике Россия - законно и легитимно, а по деятельности НАТО возникают вопросы , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров"Мы видим причитания по поводу того, что Россия разворачивает военную активность в Арктике. Всем прекрасно было давно известно, что это наша территория, наша земля. Мы отвечаем за то, чтобы наше арктическое побережье было безопасным, и все, что там делает наша страна, абсолютно законно и легитимно... А вот когда НАТО пытается оправдать свое наступление в Арктику, это уже, наверное, немножко другая ситуация. И тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям, как Норвегия, например", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом."Подчеркну еще раз, это не то, что близко к нам - это наша земля и наши воды. А вот когда НАТО пытается оправдать свое наступление в Арктику, это уже, наверное, немного другая ситуация. И тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям как Норвегия, которая всячески пытается обосновать необходимость прихода НАТО в Арктику. В Рейкьявике на министерском заседании Арктического совета, конечно, будем об этом откровенно говорить", - сказал Лавров."Если кто-то хочет большей предсказуемости, снизить риски военного плана, то предлагаю вернуться к нашему давнему предложению о том, чтобы возобновить деятельность механизма регулярных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил стран-членов Арктического совета. Этот механизм функционировал, но где-то лет семь назад наши западные коллеги решили его заморозить. Ну, если вы решили заморозить, тогда не обижайтесь на то, что у нас нет диалога - диалог не мы прекращали", - заметил он."Мы возобновили предложение о том, чтобы этот механизм был воссоздан. В качестве первого этапа можно начать не с уровня начальников генеральных штабов, а провести встречу на уровне военных экспертов восьми стран Арктического совета. Наше предложение на столе. Послушаем в Рейкьявике, в том числе и как США относятся к этой нашей позиции", - добавил министр.
https://ria.ru/20210429/nato-1730387156.html
https://ria.ru/20210511/arktika-1731759252.html
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сергей лавров, сьерра-леоне, норвегия, в мире, россия, арктика, нато

К деятельности НАТО в Арктике возникают вопросы, заявил Лавров

15:07 17.05.2021 (обновлено: 15:29 17.05.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Государства Палестина Риядом аль-Малики в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Государства Палестина Риядом аль-Малики в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Все, что делает в Арктике Россия - законно и легитимно, а по деятельности НАТО возникают вопросы , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
"Мы видим причитания по поводу того, что Россия разворачивает военную активность в Арктике. Всем прекрасно было давно известно, что это наша территория, наша земля. Мы отвечаем за то, чтобы наше арктическое побережье было безопасным, и все, что там делает наша страна, абсолютно законно и легитимно... А вот когда НАТО пытается оправдать свое наступление в Арктику, это уже, наверное, немножко другая ситуация. И тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям, как Норвегия, например", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом.
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"Подчеркну еще раз, это не то, что близко к нам - это наша земля и наши воды. А вот когда НАТО пытается оправдать свое наступление в Арктику, это уже, наверное, немного другая ситуация. И тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям как Норвегия, которая всячески пытается обосновать необходимость прихода НАТО в Арктику. В Рейкьявике на министерском заседании Арктического совета, конечно, будем об этом откровенно говорить", - сказал Лавров.
"Если кто-то хочет большей предсказуемости, снизить риски военного плана, то предлагаю вернуться к нашему давнему предложению о том, чтобы возобновить деятельность механизма регулярных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил стран-членов Арктического совета. Этот механизм функционировал, но где-то лет семь назад наши западные коллеги решили его заморозить. Ну, если вы решили заморозить, тогда не обижайтесь на то, что у нас нет диалога - диалог не мы прекращали", - заметил он.
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"Мы возобновили предложение о том, чтобы этот механизм был воссоздан. В качестве первого этапа можно начать не с уровня начальников генеральных штабов, а провести встречу на уровне военных экспертов восьми стран Арктического совета. Наше предложение на столе. Послушаем в Рейкьявике, в том числе и как США относятся к этой нашей позиции", - добавил министр.
 
Сергей ЛавровСьерра-ЛеонеНорвегияВ миреРоссияАрктикаНАТО
 
 
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