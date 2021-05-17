https://ria.ru/20210517/arktika-1732647561.html

К деятельности НАТО в Арктике возникают вопросы, заявил Лавров

К деятельности НАТО в Арктике возникают вопросы, заявил Лавров

Все, что делает в Арктике Россия - законно и легитимно, а по деятельности НАТО возникают вопросы , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:07

2021-05-17T15:07

2021-05-17T15:29

сергей лавров

сьерра-леоне

норвегия

в мире

россия

арктика

нато

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Все, что делает в Арктике Россия - законно и легитимно, а по деятельности НАТО возникают вопросы , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров"Мы видим причитания по поводу того, что Россия разворачивает военную активность в Арктике. Всем прекрасно было давно известно, что это наша территория, наша земля. Мы отвечаем за то, чтобы наше арктическое побережье было безопасным, и все, что там делает наша страна, абсолютно законно и легитимно... А вот когда НАТО пытается оправдать свое наступление в Арктику, это уже, наверное, немножко другая ситуация. И тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям, как Норвегия, например", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом."Подчеркну еще раз, это не то, что близко к нам - это наша земля и наши воды. А вот когда НАТО пытается оправдать свое наступление в Арктику, это уже, наверное, немного другая ситуация. И тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям как Норвегия, которая всячески пытается обосновать необходимость прихода НАТО в Арктику. В Рейкьявике на министерском заседании Арктического совета, конечно, будем об этом откровенно говорить", - сказал Лавров."Если кто-то хочет большей предсказуемости, снизить риски военного плана, то предлагаю вернуться к нашему давнему предложению о том, чтобы возобновить деятельность механизма регулярных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил стран-членов Арктического совета. Этот механизм функционировал, но где-то лет семь назад наши западные коллеги решили его заморозить. Ну, если вы решили заморозить, тогда не обижайтесь на то, что у нас нет диалога - диалог не мы прекращали", - заметил он."Мы возобновили предложение о том, чтобы этот механизм был воссоздан. В качестве первого этапа можно начать не с уровня начальников генеральных штабов, а провести встречу на уровне военных экспертов восьми стран Арктического совета. Наше предложение на столе. Послушаем в Рейкьявике, в том числе и как США относятся к этой нашей позиции", - добавил министр.

https://ria.ru/20210429/nato-1730387156.html

https://ria.ru/20210511/arktika-1731759252.html

сьерра-леоне

норвегия

россия

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, сьерра-леоне, норвегия, в мире, россия, арктика, нато