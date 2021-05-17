https://ria.ru/20210517/arest-1732583134.html

Следствие просит продлить арест экс-губернатору Белозерцеву

Следствие просит продлить арест экс-губернатору Белозерцеву

В Басманный суд Москвы поступили ходатайства следствия о продлении срока ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому во... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T09:48

2021-05-17T09:48

2021-05-17T10:07

россия

следственный комитет россии (ск рф)

борис шпигель

владимир путин

москва

пензенская область

происшествия

дело ивана белозерцева

иван белозерцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602331704_0:59:3006:1749_1920x0_80_0_0_89e03d382dd35e9b176a17868d00cb02.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступили ходатайства следствия о продлении срока ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Заседания пройдут завтра. Софинская уточнила, что следствие просит продлить им арест до 20 августа.Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая.Следователь назначил фонетическую экспертизу аудиозаписей телефонных разговоров по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, сообщил РИА Новости источник.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.

https://ria.ru/20210419/arest-1728967752.html

https://ria.ru/20210406/shpigel-1604439104.html

россия

москва

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, владимир путин, москва, пензенская область, происшествия, дело ивана белозерцева, иван белозерцев, общество