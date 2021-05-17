Следствие просит продлить арест экс-губернатору Белозерцеву
09:48 17.05.2021 (обновлено: 10:07 17.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступили ходатайства следствия о продлении срока ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"В суд поступили ходатайство о продлении срока содержания под стражей Ивану Белозерцеву и всем другим фигурантам", - сказала собеседница агентства.
Заседания пройдут завтра. Софинская уточнила, что следствие просит продлить им арест до 20 августа.
Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая.
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Следователь назначил фонетическую экспертизу аудиозаписей телефонных разговоров по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, сообщил РИА Новости источник.
"Были назначены фонетические экспертизы", - сказал источник. Он уточнил, что речь идёт о записях телефонных переговоров.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.