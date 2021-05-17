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Следствие просит продлить арест экс-губернатору Белозерцеву
Следствие просит продлить арест экс-губернатору Белозерцеву
В Басманный суд Москвы поступили ходатайства следствия о продлении срока ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому во... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T09:48
2021-05-17T10:07
россия
следственный комитет россии (ск рф)
борис шпигель
владимир путин
москва
пензенская область
происшествия
дело ивана белозерцева
иван белозерцев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступили ходатайства следствия о продлении срока ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Заседания пройдут завтра. Софинская уточнила, что следствие просит продлить им арест до 20 августа.Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая.Следователь назначил фонетическую экспертизу аудиозаписей телефонных разговоров по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, сообщил РИА Новости источник.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.
https://ria.ru/20210419/arest-1728967752.html
https://ria.ru/20210406/shpigel-1604439104.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, владимир путин, москва, пензенская область, происшествия, дело ивана белозерцева, иван белозерцев, общество

Следствие просит продлить арест экс-губернатору Белозерцеву

09:48 17.05.2021 (обновлено: 10:07 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступили ходатайства следствия о продлении срока ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"В суд поступили ходатайство о продлении срока содержания под стражей Ивану Белозерцеву и всем другим фигурантам", - сказала собеседница агентства.
Заседания пройдут завтра. Софинская уточнила, что следствие просит продлить им арест до 20 августа.
Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая.
Избрание меры пресечения губернатору Пензенской области И. Белозерцеву - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 16:46
Суд арестовал деньги и недвижимость по делу Белозерцева
Следователь назначил фонетическую экспертизу аудиозаписей телефонных разговоров по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, сообщил РИА Новости источник.
"Были назначены фонетические экспертизы", - сказал источник. Он уточнил, что речь идёт о записях телефонных переговоров.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 13:38
Бизнесмен Шпигель пообещал сотрудничать со следствием по делу Белозерцева
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Борис ШпигельВладимир ПутинМоскваПензенская областьПроисшествияДело Ивана БелозерцеваИван БелозерцевОбщество
 
 
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