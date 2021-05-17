https://ria.ru/20210517/android-1732686416.html

Названа опасная функция в Android, от которой стоит срочно отказаться

Названа опасная функция в Android, от которой стоит срочно отказаться

Эксперт в области информационной безопасности Зак Доффман призвал пользователей смартфонов на Android отказаться от использования мессенджера Android Messages... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T18:03

2021-05-17T18:03

2021-05-17T20:11

зак доффман

samsung

telegram (приложение)

google

google android

технологии

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Эксперт в области информационной безопасности Зак Доффман призвал пользователей смартфонов на Android отказаться от использования мессенджера Android Messages от Google. Об этом пишет Forbes. По словам Доффмана, это приложение не имеет сквозного шифрования и поэтому является небезопасным. Отмечается, что Google запустил бета-версию, в которой используется необходимая защита переписки от слежки, но на данный момент она сильно ограничена. Тестовая версия не распространяется на групповые чаты.При этом эксперт отметил, что число пользователей Android Messages по-прежнему растет, поскольку этот мессенджер устанавливается по умолчанию для многих пользователей Samsung. Доффман призвал перестать общаться в мессенджерах, которые не обеспечивают сквозное шифрование. Среди них он также упомянул Facebook Messenger и Telegram.

https://ria.ru/20210427/android-1730225877.html

https://ria.ru/20210409/smartfon-1727588144.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зак доффман, samsung, telegram (приложение), google, google android, технологии