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Алиев отреагировал на обращение Еревана в ОДКБ из-за ситуации на границе
Алиев отреагировал на обращение Еревана в ОДКБ из-за ситуации на границе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Азербайджаном и Арменией ведется процесс уточнения границ, продолжаются переговоры, по его словам,... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T10:22
2021-05-17T10:33
одкб
ильхам алиев
ереван
азербайджан
армения
безопасность
в мире
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БАКУ, 17 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Азербайджаном и Арменией ведется процесс уточнения границ, продолжаются переговоры, по его словам, обращение Еревана к ОДКБ необоснованно, на границе не произошло столкновений, ситуация стабильная.В понедельник состоялись телефонные переговоры Алиева с казахстанским коллегой Касым-Жомарт Токаевым.Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И.о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.
https://ria.ru/20210515/armeniya-1732463784.html
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одкб, ильхам алиев, ереван, азербайджан, армения, безопасность, в мире

Алиев отреагировал на обращение Еревана в ОДКБ из-за ситуации на границе

10:22 17.05.2021 (обновлено: 10:33 17.05.2021)
 
© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 17 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Азербайджаном и Арменией ведется процесс уточнения границ, продолжаются переговоры, по его словам, обращение Еревана к ОДКБ необоснованно, на границе не произошло столкновений, ситуация стабильная.
В понедельник состоялись телефонные переговоры Алиева с казахстанским коллегой Касым-Жомарт Токаевым.
"Президент Ильхам Алиев проинформировал президента Казахстана о последних событиях на азербайджано-армянской границе. В этой связи президент Азербайджана сказал, что ведется процесс уточнения границы (с Арменией – ред.), армянская сторона неадекватно реагирует на этот процесс. Обращение Армении к ОДКБ по этому поводу - не что иное, как попытка интернационализации вопроса, и оно совершенно необоснованно, столкновений на границе не было, ситуация стабильная, переговоры продолжаются", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Алиева.
Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И.о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.
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В Армении назвали ситуацию на границе с Азербайджаном испытанием для ОДКБ
 
ОДКБИльхам АлиевЕреванАзербайджанАрменияБезопасностьВ мире
 
 
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