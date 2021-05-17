Алиев отреагировал на обращение Еревана в ОДКБ из-за ситуации на границе
10:22 17.05.2021 (обновлено: 10:33 17.05.2021)
© Пресс-служба президента Азербайджана
БАКУ, 17 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Азербайджаном и Арменией ведется процесс уточнения границ, продолжаются переговоры, по его словам, обращение Еревана к ОДКБ необоснованно, на границе не произошло столкновений, ситуация стабильная.
В понедельник состоялись телефонные переговоры Алиева с казахстанским коллегой Касым-Жомарт Токаевым.
"Президент Ильхам Алиев проинформировал президента Казахстана о последних событиях на азербайджано-армянской границе. В этой связи президент Азербайджана сказал, что ведется процесс уточнения границы (с Арменией – ред.), армянская сторона неадекватно реагирует на этот процесс. Обращение Армении к ОДКБ по этому поводу - не что иное, как попытка интернационализации вопроса, и оно совершенно необоснованно, столкновений на границе не было, ситуация стабильная, переговоры продолжаются", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Алиева.
Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И.о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.