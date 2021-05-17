https://ria.ru/20210517/aliev-1732587444.html

Алиев отреагировал на обращение Еревана в ОДКБ из-за ситуации на границе

Алиев отреагировал на обращение Еревана в ОДКБ из-за ситуации на границе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Азербайджаном и Арменией ведется процесс уточнения границ, продолжаются переговоры, по его словам,... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T10:22

2021-05-17T10:22

2021-05-17T10:33

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БАКУ, 17 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Азербайджаном и Арменией ведется процесс уточнения границ, продолжаются переговоры, по его словам, обращение Еревана к ОДКБ необоснованно, на границе не произошло столкновений, ситуация стабильная.В понедельник состоялись телефонные переговоры Алиева с казахстанским коллегой Касым-Жомарт Токаевым.Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И.о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.

https://ria.ru/20210515/armeniya-1732463784.html

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одкб, ильхам алиев, ереван, азербайджан, армения, безопасность, в мире