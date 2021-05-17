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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210517/abort-1732689192.html
Патриарх Кирилл сравнил аборты и эвтаназию со смертной казнью
Патриарх Кирилл сравнил аборты и эвтаназию со смертной казнью
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что аборты и эвтаназия недопустимы в обществе, отказывающемся от смертной казни из-за неприкосновенности жизни. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T18:13
2021-05-17T18:13
религия и мировоззрение
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что аборты и эвтаназия недопустимы в обществе, отказывающемся от смертной казни из-за неприкосновенности жизни."Общество загоняет себя в ловушку правовых противоречий. Если мы отказываемся от смертной казни, признавая неприкосновенность жизни, то почему считаются допустимыми аборт и эвтаназия, ведь и там и там уничтожается человеческая жизнь?" - сказал он в обращении к участникам XXIX Международных образовательных чтений, пленарное заседание которых проходит в понедельник в Москве.Ранее, обращаясь к участникам Общецерковного съезда по социальному служению, патриарх призвал женщин, которые не хотят рожать по различным причинам, не делать аборты, а отдать детей на воспитание Русской православной церкви.
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религия, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, москва

Патриарх Кирилл сравнил аборты и эвтаназию со смертной казнью

18:13 17.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что аборты и эвтаназия недопустимы в обществе, отказывающемся от смертной казни из-за неприкосновенности жизни.
"Общество загоняет себя в ловушку правовых противоречий. Если мы отказываемся от смертной казни, признавая неприкосновенность жизни, то почему считаются допустимыми аборт и эвтаназия, ведь и там и там уничтожается человеческая жизнь?" - сказал он в обращении к участникам XXIX Международных образовательных чтений, пленарное заседание которых проходит в понедельник в Москве.
Телемост с МКС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит телемост с экипажем длительной экспедиции Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 13:43Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл предложил альтернативу абортам
Ранее, обращаясь к участникам Общецерковного съезда по социальному служению, патриарх призвал женщин, которые не хотят рожать по различным причинам, не делать аборты, а отдать детей на воспитание Русской православной церкви.
 
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМосква
 
 
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