https://ria.ru/20210517/abort-1732689192.html
Патриарх Кирилл сравнил аборты и эвтаназию со смертной казнью
Патриарх Кирилл сравнил аборты и эвтаназию со смертной казнью
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что аборты и эвтаназия недопустимы в обществе, отказывающемся от смертной казни из-за неприкосновенности жизни. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T18:13
2021-05-17T18:13
2021-05-17T18:13
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религия
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москва
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что аборты и эвтаназия недопустимы в обществе, отказывающемся от смертной казни из-за неприкосновенности жизни."Общество загоняет себя в ловушку правовых противоречий. Если мы отказываемся от смертной казни, признавая неприкосновенность жизни, то почему считаются допустимыми аборт и эвтаназия, ведь и там и там уничтожается человеческая жизнь?" - сказал он в обращении к участникам XXIX Международных образовательных чтений, пленарное заседание которых проходит в понедельник в Москве.Ранее, обращаясь к участникам Общецерковного съезда по социальному служению, патриарх призвал женщин, которые не хотят рожать по различным причинам, не делать аборты, а отдать детей на воспитание Русской православной церкви.
https://ria.ru/20210513/abort-1732126278.html
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религия, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, москва