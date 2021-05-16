https://ria.ru/20210516/zemletryasenie-1732492771.html

У берегов Японии произошло сильное землетрясение

У берегов Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к юго-востоку от острова Хоккайдо. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T06:55

2021-05-16T06:55

2021-05-16T14:42

хоккайдо

япония

токио

землетрясение

в мире

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ТОКИО, 16 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к юго-востоку от острова Хоккайдо.По данным Главного метеорологического агентства страны, толчки зафиксированы в 12:24 по местному времени (06:24 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой.Толчки силой до трех баллов ощущались в юго-восточной и восточной части острова Хоккайдо.О пострадавших и ущербе в результате землетрясения пока не сообщается. Отмечается, что угрозы цунами нет.

https://ria.ru/20210511/zemletryasenie-1731702804.html

хоккайдо

япония

токио

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2021

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хоккайдо, япония, токио, землетрясение, в мире