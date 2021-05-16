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У берегов Японии произошло сильное землетрясение
У берегов Японии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к юго-востоку от острова Хоккайдо. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T06:55
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хоккайдо
япония
токио
землетрясение
в мире
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ТОКИО, 16 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к юго-востоку от острова Хоккайдо.По данным Главного метеорологического агентства страны, толчки зафиксированы в 12:24 по местному времени (06:24 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой.Толчки силой до трех баллов ощущались в юго-восточной и восточной части острова Хоккайдо.О пострадавших и ущербе в результате землетрясения пока не сообщается. Отмечается, что угрозы цунами нет.
https://ria.ru/20210511/zemletryasenie-1731702804.html
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хоккайдо, япония, токио, землетрясение, в мире

У берегов Японии произошло сильное землетрясение

06:55 16.05.2021 (обновлено: 14:42 16.05.2021)
 
© Fotolia / mastercylinderМыс Камуи на острове Хоккайдо, Япония
Мыс Камуи на острове Хоккайдо, Япония - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© Fotolia / mastercylinder
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к юго-востоку от острова Хоккайдо.
По данным Главного метеорологического агентства страны, толчки зафиксированы в 12:24 по местному времени (06:24 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой.
Толчки силой до трех баллов ощущались в юго-восточной и восточной части острова Хоккайдо.
О пострадавших и ущербе в результате землетрясения пока не сообщается. Отмечается, что угрозы цунами нет.
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