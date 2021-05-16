На Камчатке волонтеру удалось сделать редкие фотографии рыси
© Фото : ФГБУ «Земля леопарда»/Василий СолкинРысь
© Фото : ФГБУ «Земля леопарда»/Василий Солкин
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Редкие снимки рыси удалось сделать волонтеру Кроноцкого заповедника, дикая кошка обосновалась неподалеку от кордона "Долина гейзеров", сообщает пресс-служба природоохранной территории.
В настоящее время ведутся работы по подготовке кордона к новому полевому сезону. Во время месячника тишины, когда число посещений долины реки Гейзерной сведено к минимуму, сотрудники заповедника и волонтеры приводят в порядок инфраструктуру после зимы, расчищают от снега настильные тропы.
Несколько дней назад однообразные будни украсила своим присутствием рысь. Ее увидел Алексей Перелыгин, который участвует в волонтерской деятельности Кроноцкого заповедника уже в седьмой раз. В свободное от работ время Алексей фотографирует природу.
"Редкую дикую кошку я встретил 10 мая, около девяти часов вечера. Рысь неожиданно появилась рядом с визит-центром. Оказавшись рядом со мной, она не спешила убегать, а спокойно отправилась по деревянной тропе к верхней вертолетной площадке, которую мы недавно расчистили от снега, – рассказал Алексей. – За площадкой, на крутом склоне находится березовый лес. Судя по большому количеству помета и следам, рысь здесь бывает часто. Как-то ночью, в первых числах мая, зверь тоже приходил к кордону. В ту ночь мы слышали голос хищника. Надеюсь, мне еще повезет встретиться в Долине гейзеров с этой дикой кошкой!"
Несколько дней назад однообразные будни украсила своим присутствием рысь. Ее увидел Алексей Перелыгин, который участвует в волонтерской деятельности Кроноцкого заповедника уже в седьмой раз. В свободное от работ время Алексей фотографирует природу.
"Редкую дикую кошку я встретил 10 мая, около девяти часов вечера. Рысь неожиданно появилась рядом с визит-центром. Оказавшись рядом со мной, она не спешила убегать, а спокойно отправилась по деревянной тропе к верхней вертолетной площадке, которую мы недавно расчистили от снега, – рассказал Алексей. – За площадкой, на крутом склоне находится березовый лес. Судя по большому количеству помета и следам, рысь здесь бывает часто. Как-то ночью, в первых числах мая, зверь тоже приходил к кордону. В ту ночь мы слышали голос хищника. Надеюсь, мне еще повезет встретиться в Долине гейзеров с этой дикой кошкой!"
Эксперты уточняют, что в окрестностях долины реки Гейзерной обитает много зайцев-беляков. Это главный объект охоты рысей. Дикие кошки живут там постоянно, например, в декабре 2011 года одна из них даже привела подросших котят к кордону. А в прошлом году с помощью фотоловушки сотрудники заповедника получили видео ночной прогулки рыси по настильной тропе. Но, как правило, звери ведут скрытный образ жизни. Понаблюдать за рысью и сделать качественные фотографии с расстояния около 20 метров удалось впервые.
Сотрудники Кроноцкого заповедника в ближайшее время установят фотоловушку в месте, где была встречена рысь и отмечено максимальное количество ее следов, чтобы продолжить наблюдать за животным дистанционно.
Сотрудники Кроноцкого заповедника в ближайшее время установят фотоловушку в месте, где была встречена рысь и отмечено максимальное количество ее следов, чтобы продолжить наблюдать за животным дистанционно.