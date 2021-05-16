https://ria.ru/20210516/zapovednik-1732449543.html

На Камчатке волонтеру удалось сделать редкие фотографии рыси

На Камчатке волонтеру удалось сделать редкие фотографии рыси

Редкие снимки рыси удалось сделать волонтеру Кроноцкого заповедника, дикая кошка обосновалась неподалеку от кордона "Долина гейзеров", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T01:02

2021-05-16T01:02

2021-05-16T01:02

туризм

новости - туризм

кроноцкий заповедник

камчатский край

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598984749_0:122:1500:966_1920x0_80_0_0_eca1d3833f927d99032d06cf6a467fb9.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Редкие снимки рыси удалось сделать волонтеру Кроноцкого заповедника, дикая кошка обосновалась неподалеку от кордона "Долина гейзеров", сообщает пресс-служба природоохранной территории. В настоящее время ведутся работы по подготовке кордона к новому полевому сезону. Во время месячника тишины, когда число посещений долины реки Гейзерной сведено к минимуму, сотрудники заповедника и волонтеры приводят в порядок инфраструктуру после зимы, расчищают от снега настильные тропы.Несколько дней назад однообразные будни украсила своим присутствием рысь. Ее увидел Алексей Перелыгин, который участвует в волонтерской деятельности Кроноцкого заповедника уже в седьмой раз. В свободное от работ время Алексей фотографирует природу."Редкую дикую кошку я встретил 10 мая, около девяти часов вечера. Рысь неожиданно появилась рядом с визит-центром. Оказавшись рядом со мной, она не спешила убегать, а спокойно отправилась по деревянной тропе к верхней вертолетной площадке, которую мы недавно расчистили от снега, – рассказал Алексей. – За площадкой, на крутом склоне находится березовый лес. Судя по большому количеству помета и следам, рысь здесь бывает часто. Как-то ночью, в первых числах мая, зверь тоже приходил к кордону. В ту ночь мы слышали голос хищника. Надеюсь, мне еще повезет встретиться в Долине гейзеров с этой дикой кошкой!"Эксперты уточняют, что в окрестностях долины реки Гейзерной обитает много зайцев-беляков. Это главный объект охоты рысей. Дикие кошки живут там постоянно, например, в декабре 2011 года одна из них даже привела подросших котят к кордону. А в прошлом году с помощью фотоловушки сотрудники заповедника получили видео ночной прогулки рыси по настильной тропе. Но, как правило, звери ведут скрытный образ жизни. Понаблюдать за рысью и сделать качественные фотографии с расстояния около 20 метров удалось впервые.Сотрудники Кроноцкого заповедника в ближайшее время установят фотоловушку в месте, где была встречена рысь и отмечено максимальное количество ее следов, чтобы продолжить наблюдать за животным дистанционно.

https://ria.ru/20210507/zhivotnye-1730514004.html

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край, животные