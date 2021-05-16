https://ria.ru/20210516/zaderzhanie-1732541401.html

В Петербурге задержали двух человек, сбивших на электросамокате прохожих

В Петербурге задержали двух человек, сбивших на электросамокате прохожих

Следователи задержали двух юношей, которые на электросамокате сбивали прохожих в центре Санкт-Петербурга, сообщается на сайте Следственного комитета России. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T18:13

2021-05-16T18:13

2021-05-16T23:53

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Следователи задержали двух юношей, которые на электросамокате сбивали прохожих в центре Санкт-Петербурга, сообщается на сайте Следственного комитета России.Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как СМИ опубликовали видео, на котором люди на самокатах сбивают прохожих на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.По данным ведомства, в ряде СМИ публиковалось видео с камер наблюдения, на котором несколько молодых людей, передвигаясь по пешеходной зоне на самокатах, сбивают прохожих. Также на видео молодые люди избивают мужчину, его госпитализировали.Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК России ("Хулиганство").По версии следствия, 13 мая подозреваемые вместе со своими знакомыми, катаясь на электросамокатах по пешеходному тротуару на Невском проспекте, столкнулись с мужчиной и скрылись с места происшествия. Затем около 02:00 14 мая подозреваемые у одного из домов по Невскому проспекту наехали на мужчину, после чего с соучастниками избили его.Отмечается, что следователи продолжают искать других лиц, причастных к преступлению."Расследование уголовного дела продолжается", — подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20201118/elektrosamokat-1585101249.html

https://ria.ru/20210511/naezd-1731787795.html

россия

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, санкт-петербург, происшествия