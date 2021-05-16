https://ria.ru/20210516/whatsapp-1732489303.html

Эксперт объяснил, чем новые правила WhatsApp опасны для пользователей

Эксперт объяснил, чем новые правила WhatsApp опасны для пользователей

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов объяснил в беседе с "Вечерней Москвой", чем опасны для пользователей новые правила WhatsApp. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T02:09

2021-05-16T02:09

2021-05-16T02:09

александр власов (киберэксперт)

whatsapp inc.

технологии

общество

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов объяснил в беседе с "Вечерней Москвой", чем опасны для пользователей новые правила WhatsApp.По словам специалиста, под угрозой окажутся персональные данные пользователей.Однако специалист добавил, что "персональные данные как гуляли по всему миру, так и будут гулять"."Для рядового пользователя практически ничего не изменится", — считает Власов.WhatsApp в начале года обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче Facebook, которая владеет мессенджером, личных данных пользователей. Это вызвало недовольство некоторых юзеров и их переход в другие мессенджеры.

https://ria.ru/20210515/whatsapp-1732436022.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр власов (киберэксперт), whatsapp inc., технологии, общество