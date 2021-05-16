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Эксперт объяснил, чем новые правила WhatsApp опасны для пользователей
Эксперт объяснил, чем новые правила WhatsApp опасны для пользователей
Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов объяснил в беседе с "Вечерней Москвой", чем опасны для пользователей новые правила WhatsApp. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T02:09
2021-05-16T02:09
александр власов (киберэксперт)
whatsapp inc.
технологии
общество
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов объяснил в беседе с "Вечерней Москвой", чем опасны для пользователей новые правила WhatsApp.По словам специалиста, под угрозой окажутся персональные данные пользователей.Однако специалист добавил, что "персональные данные как гуляли по всему миру, так и будут гулять"."Для рядового пользователя практически ничего не изменится", — считает Власов.WhatsApp в начале года обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче Facebook, которая владеет мессенджером, личных данных пользователей. Это вызвало недовольство некоторых юзеров и их переход в другие мессенджеры.
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александр власов (киберэксперт), whatsapp inc., технологии, общество

Эксперт объяснил, чем новые правила WhatsApp опасны для пользователей

02:09 16.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов объяснил в беседе с "Вечерней Москвой", чем опасны для пользователей новые правила WhatsApp.
По словам специалиста, под угрозой окажутся персональные данные пользователей.
"Это означает, что мессенджер не обещает заботиться о персональных данных пользователей. Таким образом, WhatsApp не выполняет распоряжения Роскомнадзора о передаче данных. Все для того, чтобы лучше понимать, куда пользователи "ходят", — сказал Власов.
Однако специалист добавил, что "персональные данные как гуляли по всему миру, так и будут гулять".
"Для рядового пользователя практически ничего не изменится", — считает Власов.
WhatsApp в начале года обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче Facebook, которая владеет мессенджером, личных данных пользователей. Это вызвало недовольство некоторых юзеров и их переход в другие мессенджеры.
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
Вчера, 12:59
Эксперт предупредил о рисках принятия новых правил WhatsApp
 
Александр Власов (киберэксперт)WhatsApp Inc.ТехнологииОбщество
 
 
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