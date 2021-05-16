На Украине усомнились в возможности встречи Путина и Зеленского
13:00 16.05.2021 (обновлено: 17:22 16.05.2021)
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
© AP Photo / Ian Langsdon
КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Встреча президентов России и Украины в ближайшее время вряд ли состоится, считает член делегации Киева в Трехсторонней контактной группе журналист Сергей Гармаш.
По его мнению, Владимир Путин на эту встречу не согласится, так как украинская сторона поднимет на ней вопрос о Донбассе и Крыме.
"Потому что если Зеленский не скажет на этой встрече о Донбассе и о Крыме, то это будет означать фактически признание Зеленским того, что Донбасс — это внутренняя проблема, а не межгосударственная. И я уверен, что наш президент тоже на это не пойдет", — сказал Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".
Он добавил, что "разговоры об этой встрече, политические торги, манипуляции" в какой-то степени связаны с переговорами Путина и президента США Джо Байдена.
В конце апреля Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил российскому лидеру "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже он заявлял, что лучшим местом встречи был бы Ватикан.
Путин на это ответил, что украинские власти прежде всего должны вести диалог с руководством ДНР и ЛНР. Тем не менее он выразил готовность принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку. Отдельно подчеркивалось, что в нее не входят ни Крым, ни Донбасс. Кроме того, в Кремле отмечали, что никаких конкретных предложений по переговорам из Киева не получали.
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