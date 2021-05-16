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На Украине усомнились в возможности встречи Путина и Зеленского
На Украине усомнились в возможности встречи Путина и Зеленского
Встреча президентов России и Украины в ближайшее время вряд ли состоится, считает член делегации Киева в Трехсторонней контактной группе журналист Сергей... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T13:00
2021-05-16T17:22
россия
ситуация в днр и лнр
андрей ермак
луганская народная республика
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владимир зеленский
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КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Встреча президентов России и Украины в ближайшее время вряд ли состоится, считает член делегации Киева в Трехсторонней контактной группе журналист Сергей Гармаш.По его мнению, Владимир Путин на эту встречу не согласится, так как украинская сторона поднимет на ней вопрос о Донбассе и Крыме.Он добавил, что "разговоры об этой встрече, политические торги, манипуляции" в какой-то степени связаны с переговорами Путина и президента США Джо Байдена. В конце апреля Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил российскому лидеру "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже он заявлял, что лучшим местом встречи был бы Ватикан. Путин на это ответил, что украинские власти прежде всего должны вести диалог с руководством ДНР и ЛНР. Тем не менее он выразил готовность принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку. Отдельно подчеркивалось, что в нее не входят ни Крым, ни Донбасс. Кроме того, в Кремле отмечали, что никаких конкретных предложений по переговорам из Киева не получали.
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россия, ситуация в днр и лнр, андрей ермак, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий козак, украина, политика

На Украине усомнились в возможности встречи Путина и Зеленского

13:00 16.05.2021 (обновлено: 17:22 16.05.2021)
 
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© AP Photo / Ian Langsdon
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КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Встреча президентов России и Украины в ближайшее время вряд ли состоится, считает член делегации Киева в Трехсторонней контактной группе журналист Сергей Гармаш.
По его мнению, Владимир Путин на эту встречу не согласится, так как украинская сторона поднимет на ней вопрос о Донбассе и Крыме.

"Потому что если Зеленский не скажет на этой встрече о Донбассе и о Крыме, то это будет означать фактически признание Зеленским того, что Донбасс — это внутренняя проблема, а не межгосударственная. И я уверен, что наш президент тоже на это не пойдет", — сказал Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что "разговоры об этой встрече, политические торги, манипуляции" в какой-то степени связаны с переговорами Путина и президента США Джо Байдена.
В конце апреля Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил российскому лидеру "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже он заявлял, что лучшим местом встречи был бы Ватикан.
Путин на это ответил, что украинские власти прежде всего должны вести диалог с руководством ДНР и ЛНР. Тем не менее он выразил готовность принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку. Отдельно подчеркивалось, что в нее не входят ни Крым, ни Донбасс. Кроме того, в Кремле отмечали, что никаких конкретных предложений по переговорам из Киева не получали.
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