https://ria.ru/20210516/vstrecha-1732514050.html

На Украине усомнились в возможности встречи Путина и Зеленского

На Украине усомнились в возможности встречи Путина и Зеленского

Встреча президентов России и Украины в ближайшее время вряд ли состоится, считает член делегации Киева в Трехсторонней контактной группе журналист Сергей... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T13:00

2021-05-16T13:00

2021-05-16T17:22

россия

ситуация в днр и лнр

андрей ермак

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир зеленский

владимир путин

дмитрий козак

украина

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КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Встреча президентов России и Украины в ближайшее время вряд ли состоится, считает член делегации Киева в Трехсторонней контактной группе журналист Сергей Гармаш.По его мнению, Владимир Путин на эту встречу не согласится, так как украинская сторона поднимет на ней вопрос о Донбассе и Крыме.Он добавил, что "разговоры об этой встрече, политические торги, манипуляции" в какой-то степени связаны с переговорами Путина и президента США Джо Байдена. В конце апреля Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил российскому лидеру "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже он заявлял, что лучшим местом встречи был бы Ватикан. Путин на это ответил, что украинские власти прежде всего должны вести диалог с руководством ДНР и ЛНР. Тем не менее он выразил готовность принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку. Отдельно подчеркивалось, что в нее не входят ни Крым, ни Донбасс. Кроме того, в Кремле отмечали, что никаких конкретных предложений по переговорам из Киева не получали.

https://ria.ru/20210430/peregovory-1730676525.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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россия, ситуация в днр и лнр, андрей ермак, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий козак, украина, политика