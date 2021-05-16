https://ria.ru/20210516/voda-1732502932.html

В ЛНР более тысячи квартир и домов остались без воды

В ЛНР более тысячи квартир и домов остались без воды

Порядка 1,2 тысячи абонентов остались без водоснабжения в поселке Родаково и селе Красный Луч самопровозглашенной Луганской народной республики в результате... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T10:25

2021-05-16T10:25

2021-05-16T10:25

красный луч

луганская народная республика

происшествия

в мире

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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Порядка 1,2 тысячи абонентов остались без водоснабжения в поселке Родаково и селе Красный Луч самопровозглашенной Луганской народной республики в результате остановки насосной станции из-за порыва на водоводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.Он уточнил, что без воды также остались поликлиника, школа, ясли-сад и локомотивное депо. По данным ведомства, ремонтные работы запланированы на воскресенье.

https://ria.ru/20200212/1564617565.html

красный луч

луганская народная республика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красный луч, луганская народная республика, происшествия, в мире