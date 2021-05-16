https://ria.ru/20210516/voda-1732502932.html
В ЛНР более тысячи квартир и домов остались без воды
В ЛНР более тысячи квартир и домов остались без воды
Порядка 1,2 тысячи абонентов остались без водоснабжения в поселке Родаково и селе Красный Луч самопровозглашенной Луганской народной республики в результате... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T10:25
2021-05-16T10:25
2021-05-16T10:25
красный луч
луганская народная республика
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155344/69/1553446961_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c33fcf59be1d1ea2d9645443664e37c4.jpg
ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Порядка 1,2 тысячи абонентов остались без водоснабжения в поселке Родаково и селе Красный Луч самопровозглашенной Луганской народной республики в результате остановки насосной станции из-за порыва на водоводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.Он уточнил, что без воды также остались поликлиника, школа, ясли-сад и локомотивное депо. По данным ведомства, ремонтные работы запланированы на воскресенье.
https://ria.ru/20200212/1564617565.html
красный луч
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155344/69/1553446961_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c06665ef5f7624e5a4bdf2e78a01a0b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красный луч, луганская народная республика, происшествия, в мире