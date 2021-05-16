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В ЛНР более тысячи квартир и домов остались без воды
В ЛНР более тысячи квартир и домов остались без воды
Порядка 1,2 тысячи абонентов остались без водоснабжения в поселке Родаково и селе Красный Луч самопровозглашенной Луганской народной республики в результате... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T10:25
2021-05-16T10:25
красный луч
луганская народная республика
происшествия
в мире
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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Порядка 1,2 тысячи абонентов остались без водоснабжения в поселке Родаково и селе Красный Луч самопровозглашенной Луганской народной республики в результате остановки насосной станции из-за порыва на водоводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.Он уточнил, что без воды также остались поликлиника, школа, ясли-сад и локомотивное депо. По данным ведомства, ремонтные работы запланированы на воскресенье.
https://ria.ru/20200212/1564617565.html
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красный луч, луганская народная республика, происшествия, в мире

В ЛНР более тысячи квартир и домов остались без воды

10:25 16.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Порядка 1,2 тысячи абонентов остались без водоснабжения в поселке Родаково и селе Красный Луч самопровозглашенной Луганской народной республики в результате остановки насосной станции из-за порыва на водоводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
"В связи с порывом на водоводе остановлена насосная станция 2-го подъема. По этой причине без водоснабжения остаются частично поселок Родаково - 1132 абонента, частично село Красный Луч - 135 абонентов - всего 1267", - сообщил представитель пресс-службы МЧС.
Он уточнил, что без воды также остались поликлиника, школа, ясли-сад и локомотивное депо. По данным ведомства, ремонтные работы запланированы на воскресенье.
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