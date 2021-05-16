https://ria.ru/20210516/uragan-1732524311.html

В Ярославской области ввели режим ЧС

В Ярославской области ввели режим ЧС

Прошедший в субботу ураган повредил крыши 19 зданий и нарушил электроснабжение в городе Любим Ярославской области, власти ввели режим ЧС и ликвидируют... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T15:39

2021-05-16T15:39

2021-05-16T19:47

советский

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Прошедший в субботу ураган повредил крыши 19 зданий и нарушил электроснабжение в городе Любим Ярославской области, власти ввели режим ЧС и ликвидируют последствия стихии, сообщило правительство региона в воскресенье.По данным властей, прошедшие в субботу вечером сильный ветер с дождем нанесли наибольший урон Любиму. Там произошли отключения электричества."По предварительным данным, в результате сильных порывов ветра произошло частичное повреждение крыш 19 строений", — говорится в сообщении.В числе строений — 17 жилых домов, детский сад и гараж. Пострадавших при происшествии нет."Режим чрезвычайной ситуации введен в Любиме в связи с разрушениями, нанесенными ураганным ветром. Сейчас разрабатывается план аварийно-восстановительных работ на поврежденных домах", — отмечается в документе. Уточняется, что эвакуация людей из-за частичных разрушений кровель не потребовалась.Воспитанники детского сада, в котором была повреждена крыша, будут распределены по другим дошкольным учреждениям до окончания ремонта. Осталось подключить к электричеству три населенных пункта, в которых проживают пять человек, и часть улицы Советской в Любиме, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210515/nepogoda-1732460570.html

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советский

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

советский , ярославская область