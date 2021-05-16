https://ria.ru/20210516/uragan-1732524311.html
В Ярославской области ввели режим ЧС
В Ярославской области ввели режим ЧС
Прошедший в субботу ураган повредил крыши 19 зданий и нарушил электроснабжение в городе Любим Ярославской области, власти ввели режим ЧС и ликвидируют... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T15:39
2021-05-16T15:39
2021-05-16T19:47
советский
ярославская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151699/81/1516998193_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_2fcf8739afc484f1de7972a70ef1504f.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Прошедший в субботу ураган повредил крыши 19 зданий и нарушил электроснабжение в городе Любим Ярославской области, власти ввели режим ЧС и ликвидируют последствия стихии, сообщило правительство региона в воскресенье.По данным властей, прошедшие в субботу вечером сильный ветер с дождем нанесли наибольший урон Любиму. Там произошли отключения электричества."По предварительным данным, в результате сильных порывов ветра произошло частичное повреждение крыш 19 строений", — говорится в сообщении.В числе строений — 17 жилых домов, детский сад и гараж. Пострадавших при происшествии нет."Режим чрезвычайной ситуации введен в Любиме в связи с разрушениями, нанесенными ураганным ветром. Сейчас разрабатывается план аварийно-восстановительных работ на поврежденных домах", — отмечается в документе. Уточняется, что эвакуация людей из-за частичных разрушений кровель не потребовалась.Воспитанники детского сада, в котором была повреждена крыша, будут распределены по другим дошкольным учреждениям до окончания ремонта. Осталось подключить к электричеству три населенных пункта, в которых проживают пять человек, и часть улицы Советской в Любиме, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210515/nepogoda-1732460570.html
https://ria.ru/20210516/liven-1732516618.html
советский
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151699/81/1516998193_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_9274419c90192b57e3e38f17b200f670.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
советский , ярославская область
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая — РИА Новости.
Прошедший в субботу ураган повредил крыши 19 зданий и нарушил электроснабжение в городе Любим Ярославской области
, власти ввели режим ЧС и ликвидируют последствия стихии, сообщило правительство региона в воскресенье.
По данным властей, прошедшие в субботу вечером сильный ветер с дождем нанесли наибольший урон Любиму. Там произошли отключения электричества.
"По предварительным данным, в результате сильных порывов ветра произошло частичное повреждение крыш 19 строений", — говорится в сообщении.
В числе строений — 17 жилых домов, детский сад и гараж. Пострадавших при происшествии нет.
"Режим чрезвычайной ситуации введен в Любиме в связи с разрушениями, нанесенными ураганным ветром. Сейчас разрабатывается план аварийно-восстановительных работ на поврежденных домах", — отмечается в документе. Уточняется, что эвакуация людей из-за частичных разрушений кровель не потребовалась.
Воспитанники детского сада, в котором была повреждена крыша, будут распределены по другим дошкольным учреждениям до окончания ремонта. Осталось подключить к электричеству три населенных пункта, в которых проживают пять человек, и часть улицы Советской
в Любиме, говорится в сообщении.