Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210516/uragan-1732524311.html
В Ярославской области ввели режим ЧС
В Ярославской области ввели режим ЧС
Прошедший в субботу ураган повредил крыши 19 зданий и нарушил электроснабжение в городе Любим Ярославской области, власти ввели режим ЧС и ликвидируют... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T15:39
2021-05-16T19:47
советский
ярославская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151699/81/1516998193_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_2fcf8739afc484f1de7972a70ef1504f.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Прошедший в субботу ураган повредил крыши 19 зданий и нарушил электроснабжение в городе Любим Ярославской области, власти ввели режим ЧС и ликвидируют последствия стихии, сообщило правительство региона в воскресенье.По данным властей, прошедшие в субботу вечером сильный ветер с дождем нанесли наибольший урон Любиму. Там произошли отключения электричества."По предварительным данным, в результате сильных порывов ветра произошло частичное повреждение крыш 19 строений", — говорится в сообщении.В числе строений — 17 жилых домов, детский сад и гараж. Пострадавших при происшествии нет."Режим чрезвычайной ситуации введен в Любиме в связи с разрушениями, нанесенными ураганным ветром. Сейчас разрабатывается план аварийно-восстановительных работ на поврежденных домах", — отмечается в документе. Уточняется, что эвакуация людей из-за частичных разрушений кровель не потребовалась.Воспитанники детского сада, в котором была повреждена крыша, будут распределены по другим дошкольным учреждениям до окончания ремонта. Осталось подключить к электричеству три населенных пункта, в которых проживают пять человек, и часть улицы Советской в Любиме, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210515/nepogoda-1732460570.html
https://ria.ru/20210516/liven-1732516618.html
советский
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151699/81/1516998193_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_9274419c90192b57e3e38f17b200f670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
советский , ярославская область

В Ярославской области ввели режим ЧС

15:39 16.05.2021 (обновлено: 19:47 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГород Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Прошедший в субботу ураган повредил крыши 19 зданий и нарушил электроснабжение в городе Любим Ярославской области, власти ввели режим ЧС и ликвидируют последствия стихии, сообщило правительство региона в воскресенье.
По данным властей, прошедшие в субботу вечером сильный ветер с дождем нанесли наибольший урон Любиму. Там произошли отключения электричества.
Аварийные службы устраняют последствия упавшего дерева на проезжую часть на Яузском бульваре - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
Вчера, 17:28Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Коммунальщики Москвы оперативно устраняют последствия ураганного ветра
"По предварительным данным, в результате сильных порывов ветра произошло частичное повреждение крыш 19 строений", — говорится в сообщении.
В числе строений — 17 жилых домов, детский сад и гараж. Пострадавших при происшествии нет.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
13:36
МЧС предупредило москвичей о ливне, грозе и граде до конца воскресенья
"Режим чрезвычайной ситуации введен в Любиме в связи с разрушениями, нанесенными ураганным ветром. Сейчас разрабатывается план аварийно-восстановительных работ на поврежденных домах", — отмечается в документе. Уточняется, что эвакуация людей из-за частичных разрушений кровель не потребовалась.
Воспитанники детского сада, в котором была повреждена крыша, будут распределены по другим дошкольным учреждениям до окончания ремонта. Осталось подключить к электричеству три населенных пункта, в которых проживают пять человек, и часть улицы Советской в Любиме, говорится в сообщении.
 
СоветскийЯрославская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Новая "упаковка" для ферментов упростит поиск ядов в еде
02:33Москвичей предупредили о возвращении погоды столетней давности
02:25"Известия": в правительстве предложили расширить применение маткапитала
02:19Армия Израиля сообщила об авиатаке по сектору Газа
02:15Аналитик рассказал, как купить биткоин за тысячу долларов
02:12Блинкен планирует обсудить "Северный поток — 2" на встрече с Лавровым
02:10Диетолог назвал лучшее время для завтрака
02:07NYT: Билл Гейтс приглашал на свидание подчиненных за спиной у жены
01:37Сенатор Пушков указал на ошибку Зеленского и напомнил про историю Украины
01:29Российский дипломат заявил об "опасной эпохе" в отношениях с Западом
01:15Финансисты рассказали, чем можно заменить доллар
01:07Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару
00:55На западе Москвы загорелось офисное здание
00:41Постпред Израиля в ООН назвал причину обострения конфликта с ХАМАС
00:34При стрельбе в Торонто погиб один человек
00:30После обрушения трибуны синагоги в Израиле госпитализировали 219 человек
00:26"Репортеры без границ" обвинили Израиль в преступлениях против Газы
00:21Сан-Марино открывает сезон вакцинного туризма со "Спутником V"
00:02Глава МИД Палестины сравнил Израиль с вооруженным вором
23:52В РПЦ рассказали об обратной стороне "триумфа" украинских раскольников
Лента новостейМолния