https://ria.ru/20210516/ubiystvo-1732490999.html

В США женщина убила своих детей "из-за голосов в голове", сообщает СМИ

В США женщина убила своих детей "из-за голосов в голове", сообщает СМИ

Полиция обнаружила тела двух детей в квартире в американском городе Финикс, после того как их мать пожаловалась службам, что слышит голоса, призывающие ее убить РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T04:10

2021-05-16T04:10

2021-05-16T04:37

вашингтон

финикс

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Полиция обнаружила тела двух детей в квартире в американском городе Финикс, после того как их мать пожаловалась службам, что слышит голоса, призывающие ее убить своих детей, сообщает телеканал FOX 10 Phoenix.Как сообщается, женщина сама обратилась в полицейский участок."Полицейские направились в ее квартиру, где обнаружили тела 9-летней девочки и 7-летнего мальчика с явными признаками физической травмы", - сообщил представитель служб.При этом, отмечает телеканал, полиция уже приходила в ту же квартиру в ранее после сообщений о спорах супружеской пары. Как отметил представитель полиции, тогда детям ничего не угрожало, и не все семейные ссоры требуют вмешательства.Личность погибших и их родителей не раскрывается, причины смерти неизвестны. Полиция задержала женщину, её допрашивают.

https://ria.ru/20210421/afroamerikanka-1729195247.html

вашингтон

финикс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, финикс, сша, в мире