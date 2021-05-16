Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210516/ubiystvo-1732490999.html
В США женщина убила своих детей "из-за голосов в голове", сообщает СМИ
В США женщина убила своих детей "из-за голосов в голове", сообщает СМИ
Полиция обнаружила тела двух детей в квартире в американском городе Финикс, после того как их мать пожаловалась службам, что слышит голоса, призывающие ее убить РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T04:10
2021-05-16T04:37
вашингтон
финикс
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_0:101:2501:1507_1920x0_80_0_0_5f849e874ced789e340411409f1a221d.jpg
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Полиция обнаружила тела двух детей в квартире в американском городе Финикс, после того как их мать пожаловалась службам, что слышит голоса, призывающие ее убить своих детей, сообщает телеканал FOX 10 Phoenix.Как сообщается, женщина сама обратилась в полицейский участок."Полицейские направились в ее квартиру, где обнаружили тела 9-летней девочки и 7-летнего мальчика с явными признаками физической травмы", - сообщил представитель служб.При этом, отмечает телеканал, полиция уже приходила в ту же квартиру в ранее после сообщений о спорах супружеской пары. Как отметил представитель полиции, тогда детям ничего не угрожало, и не все семейные ссоры требуют вмешательства.Личность погибших и их родителей не раскрывается, причины смерти неизвестны. Полиция задержала женщину, её допрашивают.
https://ria.ru/20210421/afroamerikanka-1729195247.html
вашингтон
финикс
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_179:0:2320:1606_1920x0_80_0_0_dc1a8de08593b6975bddc364f5273b8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вашингтон, финикс, сша, в мире

В США женщина убила своих детей "из-за голосов в голове", сообщает СМИ

04:10 16.05.2021 (обновлено: 04:37 16.05.2021)
 
© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© AP Photo / LM Otero
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Полиция обнаружила тела двух детей в квартире в американском городе Финикс, после того как их мать пожаловалась службам, что слышит голоса, призывающие ее убить своих детей, сообщает телеканал FOX 10 Phoenix.
Как сообщается, женщина сама обратилась в полицейский участок.
"Полицейские направились в ее квартиру, где обнаружили тела 9-летней девочки и 7-летнего мальчика с явными признаками физической травмы", - сообщил представитель служб.
При этом, отмечает телеканал, полиция уже приходила в ту же квартиру в ранее после сообщений о спорах супружеской пары. Как отметил представитель полиции, тогда детям ничего не угрожало, и не все семейные ссоры требуют вмешательства.
Личность погибших и их родителей не раскрывается, причины смерти неизвестны. Полиция задержала женщину, её допрашивают.
На месте происшествия в городе Колумбус (Огайо), полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 05:08
Полицейский в США застрелил вызвавшую его 16-летнюю афроамериканку
 
ВашингтонФиниксСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Новая "упаковка" для ферментов упростит поиск ядов в еде
02:33Москвичей предупредили о возвращении погоды столетней давности
02:25"Известия": в правительстве предложили расширить применение маткапитала
02:19Армия Израиля сообщила об авиатаке по сектору Газа
02:15Аналитик рассказал, как купить биткоин за тысячу долларов
02:12Блинкен планирует обсудить "Северный поток — 2" на встрече с Лавровым
02:10Диетолог назвал лучшее время для завтрака
02:07NYT: Билл Гейтс приглашал на свидание подчиненных за спиной у жены
01:37Сенатор Пушков указал на ошибку Зеленского и напомнил про историю Украины
01:29Российский дипломат заявил об "опасной эпохе" в отношениях с Западом
01:15Финансисты рассказали, чем можно заменить доллар
01:07Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару
00:55На западе Москвы загорелось офисное здание
00:41Постпред Израиля в ООН назвал причину обострения конфликта с ХАМАС
00:34При стрельбе в Торонто погиб один человек
00:30После обрушения трибуны синагоги в Израиле госпитализировали 219 человек
00:26"Репортеры без границ" обвинили Израиль в преступлениях против Газы
00:21Сан-Марино открывает сезон вакцинного туризма со "Спутником V"
00:02Глава МИД Палестины сравнил Израиль с вооруженным вором
23:52В РПЦ рассказали об обратной стороне "триумфа" украинских раскольников
Лента новостейМолния