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В США женщина убила своих детей "из-за голосов в голове", сообщает СМИ
В США женщина убила своих детей "из-за голосов в голове", сообщает СМИ
Полиция обнаружила тела двух детей в квартире в американском городе Финикс, после того как их мать пожаловалась службам, что слышит голоса, призывающие ее убить РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T04:10
2021-05-16T04:10
2021-05-16T04:37
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Полиция обнаружила тела двух детей в квартире в американском городе Финикс, после того как их мать пожаловалась службам, что слышит голоса, призывающие ее убить своих детей, сообщает телеканал FOX 10 Phoenix.Как сообщается, женщина сама обратилась в полицейский участок."Полицейские направились в ее квартиру, где обнаружили тела 9-летней девочки и 7-летнего мальчика с явными признаками физической травмы", - сообщил представитель служб.При этом, отмечает телеканал, полиция уже приходила в ту же квартиру в ранее после сообщений о спорах супружеской пары. Как отметил представитель полиции, тогда детям ничего не угрожало, и не все семейные ссоры требуют вмешательства.Личность погибших и их родителей не раскрывается, причины смерти неизвестны. Полиция задержала женщину, её допрашивают.
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вашингтон, финикс, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости.
Полиция обнаружила тела двух детей в квартире в американском городе Финикс
, после того как их мать пожаловалась службам, что слышит голоса, призывающие ее убить своих детей, сообщает телеканал FOX 10 Phoenix
.
Как сообщается, женщина сама обратилась в полицейский участок.
"Полицейские направились в ее квартиру, где обнаружили тела 9-летней девочки и 7-летнего мальчика с явными признаками физической травмы", - сообщил представитель служб.
При этом, отмечает телеканал, полиция уже приходила в ту же квартиру в ранее после сообщений о спорах супружеской пары. Как отметил представитель полиции, тогда детям ничего не угрожало, и не все семейные ссоры требуют вмешательства.
Личность погибших и их родителей не раскрывается, причины смерти неизвестны. Полиция задержала женщину, её допрашивают.