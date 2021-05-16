https://ria.ru/20210516/tsirkon-1732557689.html
Источник рассказал, когда завершатся испытания "Циркона"
Источник рассказал, когда завершатся испытания "Циркона"
Испытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" с надводным стартом планируется завершить до конца лета, первыми штатными носителями... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T22:16
2021-05-16T22:16
2021-05-16T22:23
новое оружие россии
калибр
армия
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578568962_122:82:1116:641_1920x0_80_0_0_9e61a35410819befe60ede323a2eebc2.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Испытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" с надводным стартом планируется завершить до конца лета, первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет станут фрегаты проекта 22350, сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли."Испытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" в исполнении для надводных кораблей планируется завершить до конца лета. Испытания будут вестись с борта фрегата "Адмирал Горшков", запланированы несколько стрельб как по морским, так и по наземным мишеням. Не исключено, что будет выполнена залповая стрельба двумя ракетами одновременно по наземной и морской цели", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что "затем испытания будут продолжены с борта подводного носителя с директивными сроками завершения государственных испытаний ракетного комплекса и с надводным, и с подводным стартом до конца года".По словам источника, первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет станут фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".До настоящего времени, по данным Минобороны РФ, "Горшков" выполнил три пуска ракеты "Циркон" в рамках испытаний, два – по морским мишеням и один – по наземной цели. Все стрельбы состоялись в 2020 году."Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. При этом скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров). Максимальная дальность ракеты заявлена в 1 тысячу километров. "Циркон" может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.Фрегат "Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350, "Адмирал Касатонов" - первый серийный. Основное вооружение фрегатов этого проекта составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет, которые могут применять ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон".
https://ria.ru/20210513/voyna-1732216972.html
https://ria.ru/20210507/etap-1731371400.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578568962_258:102:977:641_1920x0_80_0_0_0729b81cbd32441571df66951e48c015.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калибр, армия, безопасность, россия
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Испытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" с надводным стартом планируется завершить до конца лета, первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет станут фрегаты проекта 22350, сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.
"Испытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" в исполнении для надводных кораблей планируется завершить до конца лета. Испытания будут вестись с борта фрегата "Адмирал Горшков", запланированы несколько стрельб как по морским, так и по наземным мишеням. Не исключено, что будет выполнена залповая стрельба двумя ракетами одновременно по наземной и морской цели", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что "затем испытания будут продолжены с борта подводного носителя с директивными сроками завершения государственных испытаний ракетного комплекса и с надводным, и с подводным стартом до конца года".
По словам источника, первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет станут фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".
До настоящего времени, по данным Минобороны РФ
, "Горшков" выполнил три пуска ракеты "Циркон" в рамках испытаний, два – по морским мишеням и один – по наземной цели. Все стрельбы состоялись в 2020 году.
"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. При этом скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров). Максимальная дальность ракеты заявлена в 1 тысячу километров. "Циркон" может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.
Фрегат "Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350, "Адмирал Касатонов" - первый серийный. Основное вооружение фрегатов этого проекта составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет, которые могут применять ракеты "Калибр"
, "Оникс" или "Циркон".