https://ria.ru/20210516/tsirkon-1732557689.html

Источник рассказал, когда завершатся испытания "Циркона"

Источник рассказал, когда завершатся испытания "Циркона"

Испытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" с надводным стартом планируется завершить до конца лета, первыми штатными носителями... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T22:16

2021-05-16T22:16

2021-05-16T22:23

новое оружие россии

калибр

армия

безопасность

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Испытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" с надводным стартом планируется завершить до конца лета, первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет станут фрегаты проекта 22350, сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли."Испытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" в исполнении для надводных кораблей планируется завершить до конца лета. Испытания будут вестись с борта фрегата "Адмирал Горшков", запланированы несколько стрельб как по морским, так и по наземным мишеням. Не исключено, что будет выполнена залповая стрельба двумя ракетами одновременно по наземной и морской цели", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что "затем испытания будут продолжены с борта подводного носителя с директивными сроками завершения государственных испытаний ракетного комплекса и с надводным, и с подводным стартом до конца года".По словам источника, первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет станут фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".До настоящего времени, по данным Минобороны РФ, "Горшков" выполнил три пуска ракеты "Циркон" в рамках испытаний, два – по морским мишеням и один – по наземной цели. Все стрельбы состоялись в 2020 году."Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. При этом скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров). Максимальная дальность ракеты заявлена в 1 тысячу километров. "Циркон" может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.Фрегат "Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350, "Адмирал Касатонов" - первый серийный. Основное вооружение фрегатов этого проекта составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет, которые могут применять ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон".

https://ria.ru/20210513/voyna-1732216972.html

https://ria.ru/20210507/etap-1731371400.html

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калибр, армия, безопасность, россия