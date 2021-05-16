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Новое оружие России
https://ria.ru/20210516/tsirkon-1732557689.html
Источник рассказал, когда завершатся испытания "Циркона"
Источник рассказал, когда завершатся испытания "Циркона"
Испытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" с надводным стартом планируется завершить до конца лета, первыми штатными носителями... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T22:16
2021-05-16T22:23
новое оружие россии
калибр
армия
безопасность
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Испытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" с надводным стартом планируется завершить до конца лета, первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет станут фрегаты проекта 22350, сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли."Испытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" в исполнении для надводных кораблей планируется завершить до конца лета. Испытания будут вестись с борта фрегата "Адмирал Горшков", запланированы несколько стрельб как по морским, так и по наземным мишеням. Не исключено, что будет выполнена залповая стрельба двумя ракетами одновременно по наземной и морской цели", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что "затем испытания будут продолжены с борта подводного носителя с директивными сроками завершения государственных испытаний ракетного комплекса и с надводным, и с подводным стартом до конца года".По словам источника, первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет станут фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".До настоящего времени, по данным Минобороны РФ, "Горшков" выполнил три пуска ракеты "Циркон" в рамках испытаний, два – по морским мишеням и один – по наземной цели. Все стрельбы состоялись в 2020 году."Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. При этом скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров). Максимальная дальность ракеты заявлена в 1 тысячу километров. "Циркон" может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.Фрегат "Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350, "Адмирал Касатонов" - первый серийный. Основное вооружение фрегатов этого проекта составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет, которые могут применять ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон".
https://ria.ru/20210513/voyna-1732216972.html
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калибр, армия, безопасность, россия

Источник рассказал, когда завершатся испытания "Циркона"

22:16 16.05.2021 (обновлено: 22:23 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПервый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море
Первый запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море по морской цели в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Испытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" с надводным стартом планируется завершить до конца лета, первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет станут фрегаты проекта 22350, сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.
"Испытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" в исполнении для надводных кораблей планируется завершить до конца лета. Испытания будут вестись с борта фрегата "Адмирал Горшков", запланированы несколько стрельб как по морским, так и по наземным мишеням. Не исключено, что будет выполнена залповая стрельба двумя ракетами одновременно по наземной и морской цели", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что "затем испытания будут продолжены с борта подводного носителя с директивными сроками завершения государственных испытаний ракетного комплекса и с надводным, и с подводным стартом до конца года".
По словам источника, первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет станут фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".
До настоящего времени, по данным Минобороны РФ, "Горшков" выполнил три пуска ракеты "Циркон" в рамках испытаний, два – по морским мишеням и один – по наземной цели. Все стрельбы состоялись в 2020 году.
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7 мая, 09:30
Focus: "Посейдон" и "Циркон" помогут России сохранить статус сверхдержавы
"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. При этом скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров). Максимальная дальность ракеты заявлена в 1 тысячу километров. "Циркон" может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.
Фрегат "Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350, "Адмирал Касатонов" - первый серийный. Основное вооружение фрегатов этого проекта составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет, которые могут применять ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон".
 
Новое оружие РоссииКалибрАрмияБезопасностьРоссия
 
 
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