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Два человека погибли при обрушении трибуны в Израиле
Два человека погибли при обрушении трибуны в Израиле
Два человека погибли в результате обрушения трибуны в Гиват-Зеэве, сообщает издание "Маарив" РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T21:30
2021-05-16T21:30
2021-05-16T21:30
обрушение трибуны синагоги в израиле
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая – РИА Новости. Два человека погибли в результате обрушения трибуны в Гиват-Зеэве, сообщает издание "Маарив""Установлена смерть двух раненых. Ещё шестеро в тяжелом состоянии", - пишет издание.В израильском поселении Гиват-Зеэв обрушилась трибуна синагоги, на которой находились десятки людей, сообщили ранее в воскресенье вечером медики службы скорой помощи Маген Давид Адом. Медики оказывают помощь порядка 60 пострадавшим, из них десять в критическом и тяжелом состоянии.Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, чем обусловлено массовое скопление людей на месте инцидента.
израиль
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Спасатели на месте обрушения трибуны синагоги
Как минимум один человек погиб при обрушении трибуны синагоги в израильском городе Гиват-Зеэв, сообщают местные СМИ
2021-05-16T21:30
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PT0M36S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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