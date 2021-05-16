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Два человека погибли при обрушении трибуны в Израиле

Два человека погибли при обрушении трибуны в Израиле

Два человека погибли в результате обрушения трибуны в Гиват-Зеэве, сообщает издание "Маарив" РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T21:30

2021-05-16T21:30

2021-05-16T21:30

обрушение трибуны синагоги в израиле

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая – РИА Новости. Два человека погибли в результате обрушения трибуны в Гиват-Зеэве, сообщает издание "Маарив""Установлена смерть двух раненых. Ещё шестеро в тяжелом состоянии", - пишет издание.В израильском поселении Гиват-Зеэв обрушилась трибуна синагоги, на которой находились десятки людей, сообщили ранее в воскресенье вечером медики службы скорой помощи Маген Давид Адом. Медики оказывают помощь порядка 60 пострадавшим, из них десять в критическом и тяжелом состоянии.Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, чем обусловлено массовое скопление людей на месте инцидента.

израиль

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2021

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Спасатели на месте обрушения трибуны синагоги Как минимум один человек погиб при обрушении трибуны синагоги в израильском городе Гиват-Зеэв, сообщают местные СМИ 2021-05-16T21:30 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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