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Полиция начала проверку после обрушения трибуны синагоги в Израиле
Полиция начала проверку после обрушения трибуны синагоги в Израиле
Полиция начала проверку соблюдения правил при проведении массовой молитвы в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэву, где десятки человек пострадали при обрушении... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T20:36
2021-05-16T20:48
израиль
в мире
обрушение трибуны синагоги в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Полиция начала проверку соблюдения правил при проведении массовой молитвы в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэву, где десятки человек пострадали при обрушении трибуны в воскресенье вечером, сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман."Полиция начинает следственные действия о том, соблюдались ли правила при проведении массовой молитвы. Сейчас будем выяснять, кто давал разрешение, как оно было получено, обращались ли вообще за разрешением. Мы свидетели уже не первого происшествия. Еще не стерлось из памяти то, что было на горе Мерон во время праздника Лаг ба-Омер, где погибли десятки человек", - сказал Зингерман РИА Новости.Главная задача, которую сейчас выполняет полиция - быстро доставить пострадавших в больницы, подчеркнул представитель полиции.
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Спасатели на месте обрушения трибуны синагоги
Как минимум один человек погиб при обрушении трибуны синагоги в израильском городе Гиват-Зеэв, сообщают местные СМИ
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видео, израиль, в мире, обрушение трибуны синагоги в израиле
Полиция начала проверку после обрушения трибуны синагоги в Израиле
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Полиция начала проверку соблюдения правил при проведении массовой молитвы в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэву, где десятки человек пострадали при обрушении трибуны в воскресенье вечером, сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.
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Полиция начала проверку после обрушения трибуны синагоги в Израиле

20:36 16.05.2021 (обновлено: 20:48 16.05.2021)
 
Скриншот обрушения трибуны в городе Гиват-Зеэв, Израиль
Скриншот обрушения трибуны в городе Гиват-Зеэв, Израиль - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Полиция начала проверку соблюдения правил при проведении массовой молитвы в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэву, где десятки человек пострадали при обрушении трибуны в воскресенье вечером, сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.
"Полиция начинает следственные действия о том, соблюдались ли правила при проведении массовой молитвы. Сейчас будем выяснять, кто давал разрешение, как оно было получено, обращались ли вообще за разрешением. Мы свидетели уже не первого происшествия. Еще не стерлось из памяти то, что было на горе Мерон во время праздника Лаг ба-Омер, где погибли десятки человек", - сказал Зингерман РИА Новости.
Главная задача, которую сейчас выполняет полиция - быстро доставить пострадавших в больницы, подчеркнул представитель полиции.
 
ИзраильВ миреОбрушение трибуны синагоги в Израиле
 
 
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