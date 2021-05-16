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Полиция Хьюстона спустя неделю нашла тигра, бродившего по городу

Полиция Хьюстона спустя неделю нашла тигра, бродившего по городу

Полиция американского Хьюстона сообщила, что нашла тигра, который бродил по жилому району города в начале недели. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T12:12

2021-05-16T12:12

2021-05-16T12:12

хьюстон

сша

в мире

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Полиция американского Хьюстона сообщила, что нашла тигра, который бродил по жилому району города в начале недели.В понедельник полиция города задержала обвиняемого в убийстве Виктора Куэваса, который пытался скрыться от полиции, забрав с собой бенгальского тигра. Куэвасу ранее были предъявлены обвинения в убийстве, при этом его выпустили под залог. Соседи мужчины сообщили полиции, что увидели во дворе его дома тигра. В Хьюстоне держать дома тигра запрещено.Когда к дому мужчины прибыл сотрудник полиции, тот загрузил тигра в автомобиль и скрылся. Мужчину после этого нашли и поместили под стражу, а тигра найти так и не удалось. После этого в соцсетях стали появляться видео, на которых тигр прогуливался по жилому району города.Сотрудник полиции Хьюстона Рон Борза сообщил, что правоохранители получили информацию о местонахождении тигра по кличке Индия от друга жены Куэваса Джии. После этого сама Джия, которая по мнению полицейского, является владелицей тигра вместе с Виктором Куэвасом, привела его в полицию. Где именно находилось животное всю неделю, полиция не знает. После обнаружения тигр был передан в приют для животных.

хьюстон

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хьюстон, сша, в мире