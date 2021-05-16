https://ria.ru/20210516/telegram-1732486502.html

Telegram заблокировал канал военного крыла ХАМАС

Telegram заблокировал канал военного крыла ХАМАС

Официальный канал военного крыла палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" в ночь на воскресенье заблокировали в мессенджере Telegram. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T00:42

2021-05-16T00:42

2021-05-16T00:42

telegram (приложение)

хамас

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg

КАИР, 16 мая - РИА Новости. Официальный канал военного крыла палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" в ночь на воскресенье заблокировали в мессенджере Telegram.Канал группировки "Бригады Иззеддина аль-Кассама" с более чем 176 тысячами подписчиков недоступен в Telegram по состоянию на 00.30 мск воскресенья.Ранее группировка регулярно оповещала через канал о своих планах и уже осуществленных операциях.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на вечер субботы, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,8 тысячи ракет, порядка 430 упали внутри сектора Газа. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 145 человек, среди жертв 41 ребенок.

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), хамас, израиль, в мире