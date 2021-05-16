https://ria.ru/20210516/sudna-1732545421.html
Под Астраханью столкнулись два судна, есть пострадавшие
Под Астраханью столкнулись два судна, есть пострадавшие
Маломерное судно и моторная лодка столкнулись в Камызякском районе Астраханской области, есть пострадавшие, сообщила РИА Новости представитель московского... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T19:04
2021-05-16T19:04
2021-05-16T19:04
россия
следственный комитет россии (ск рф)
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая - РИА Новости. Маломерное судно и моторная лодка столкнулись в Камызякском районе Астраханской области, есть пострадавшие, сообщила РИА Новости представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Следствие организовало проверку причин случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210516/katery-1732519389.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), астраханская область, происшествия