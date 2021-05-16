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Под Астраханью столкнулись два судна, есть пострадавшие
Под Астраханью столкнулись два судна, есть пострадавшие
Маломерное судно и моторная лодка столкнулись в Камызякском районе Астраханской области, есть пострадавшие, сообщила РИА Новости представитель московского... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T19:04
2021-05-16T19:04
россия
следственный комитет россии (ск рф)
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая - РИА Новости. Маломерное судно и моторная лодка столкнулись в Камызякском районе Астраханской области, есть пострадавшие, сообщила РИА Новости представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Следствие организовало проверку причин случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), астраханская область, происшествия

Под Астраханью столкнулись два судна, есть пострадавшие

19:04 16.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая - РИА Новости. Маломерное судно и моторная лодка столкнулись в Камызякском районе Астраханской области, есть пострадавшие, сообщила РИА Новости представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня, примерно в 17.00 в акватории ерика Вичуга в районе села Гандурино Астраханской области произошло столкновение маломерного судна "ЛР" с моторной лодкой. В результате столкновения есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние", - сказала она.

Следствие организовало проверку причин случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Астраханская областьПроисшествия
 
 
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