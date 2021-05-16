Под Астраханью столкнулись два судна, есть пострадавшие

"По предварительным данным, сегодня, примерно в 17.00 в акватории ерика Вичуга в районе села Гандурино Астраханской области произошло столкновение маломерного судна "ЛР" с моторной лодкой. В результате столкновения есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние", - сказала она.