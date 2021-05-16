Депутат Госдумы назвал "потрясающей" реакцию Европы по Медведчуку
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил недоумение молчанием Европы по поводу действий на Украине против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
"То, что происходит вокруг Медведчука, это не то что возмутительно - потрясающе, что это не находит отклика в Европе: все молчат, "внутреннее дело Киева". Если кого-то там Россия якобы травит, якобы аннексирует, арестовывает, мировое сообщество просто выпрыгивает из штанов", - сказал Слуцкий в ходе программы "Соловьев Live" на видеохостинге Youtube.
По его словам, процесс против главы парламентской партии в Киеве ведется "совершенно под надуманным предлогом".
"Он становится с каждой неделей все более неудобным, поэтому его как-то надо по крайней мере изолировать, надо нанести ему оглушительный щелбан, чтобы он подумал. Вот что происходит", - пояснил Слуцкий.
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