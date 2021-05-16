https://ria.ru/20210516/slutskiy-1732489439.html

Депутат Госдумы назвал "потрясающей" реакцию Европы по Медведчуку

Депутат Госдумы назвал "потрясающей" реакцию Европы по Медведчуку

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил недоумение молчанием Европы по поводу действий на Украине против главы политсовета партии... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T02:08

2021-05-16T02:08

2021-05-16T02:08

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

леонид слуцкий (политик)

тарас козак

госдума рф

европа

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил недоумение молчанием Европы по поводу действий на Украине против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.По его словам, процесс против главы парламентской партии в Киеве ведется "совершенно под надуманным предлогом"."Он становится с каждой неделей все более неудобным, поэтому его как-то надо по крайней мере изолировать, надо нанести ему оглушительный щелбан, чтобы он подумал. Вот что происходит", - пояснил Слуцкий.

https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html

европа

киев

украина

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ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, леонид слуцкий (политик), тарас козак, госдума рф, европа, киев, украина, в мире