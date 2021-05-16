https://ria.ru/20210516/siriya-1732557477.html
В Сирии трое военных погибли при обстреле боевиков
В Сирии трое военных погибли при обстреле боевиков
Боевики обстреляли правительственные силы Сирии на юго-западе Идлиба из 120-мм минометов и установок ЗУ-23, в результате чего трое военнослужащих погибли,... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T22:03
2021-05-16T22:03
2021-05-16T22:03
идлиб (мухафаза)
сирия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Боевики обстреляли правительственные силы Сирии на юго-западе Идлиба из 120-мм минометов и установок ЗУ-23, в результате чего трое военнослужащих погибли, четверо ранены, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов."В юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в течение ночи с 15 на 16 мая позиции правительственных войск подверглись обстрелам со стороны боевиков из 120-мм минометов и установок ЗУ-23. В результате погибли трое и получили ранения четверо сирийских военнослужащих", - сказал Карпов.
https://ria.ru/20210428/siriya-1730021840.html
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идлиб (мухафаза), сирия, в мире