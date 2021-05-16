В Тель-Авиве сработали сирены тревоги
00:30 16.05.2021 (обновлено: 01:15 16.05.2021)
ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 16 мая — РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в Тель-Авиве почти сразу после полуночи, передает корреспондент РИА Новости в Тель-Авиве.
После звучания сирен прозвучали взрывы, вероятно, означающие срабатывание системы ПРО "Железный купол".
Как передает корреспондент РИА Новости в Газе, ракеты из сектора Газа начали запускать ровно в полночь с субботы на воскресенье.
"После окончания двухчасового перемирия "Бригады аль-Кассам" выпустили ракеты в сторону Ашкелона, Ашдода и Беэр-Шевы в ответ на разрушения жилых домов в анклаве", - заявил представитель военного крыла ХАМАС "Бригады аль-Кассам" Абу Убайда в Telegram.
Ранее представитель военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассам" Абу Убайда заявил, что движение прекращает ведение огня по Тель-Авиву на два часа — с 22.00 до 24.00 субботы.
Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.
В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.