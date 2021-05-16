https://ria.ru/20210516/sireny-1732485585.html

В Тель-Авиве сработали сирены тревоги

В Тель-Авиве сработали сирены тревоги

Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в Тель-Авиве почти сразу после полуночи, передает корреспондент РИА Новости в... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T00:30

2021-05-16T00:30

2021-05-16T01:15

сектор газа

тель-авив

хамас

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732472713_0:514:2727:2048_1920x0_80_0_0_1d918f72da6caa74e907d22f19758d9d.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 16 мая — РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в Тель-Авиве почти сразу после полуночи, передает корреспондент РИА Новости в Тель-Авиве.После звучания сирен прозвучали взрывы, вероятно, означающие срабатывание системы ПРО "Железный купол".Как передает корреспондент РИА Новости в Газе, ракеты из сектора Газа начали запускать ровно в полночь с субботы на воскресенье.Ранее представитель военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассам" Абу Убайда заявил, что движение прекращает ведение огня по Тель-Авиву на два часа — с 22.00 до 24.00 субботы.Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

сектор газа

тель-авив

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Место удара ракетой в израильском городе Рамат-Ган: есть погибшие и пострадавшие По меньшей мере один человек погиб в результате ракетного удара, осуществленного с территории сектора Газа, в израильском городе Рамат-Ган в субботу. 2021-05-16T00:30 true PT1M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, тель-авив, хамас, израиль, в мире