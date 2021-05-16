https://ria.ru/20210516/shestvie-1732488152.html

В Нью-Йорке началось шествие в поддержку Палестины

В Нью-Йорке началось шествие в поддержку Палестины

Участники митинга в поддержку Палестины начали шествие по улицам нью-йоркского Бруклина, в колонне сотни человек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T01:34

2021-05-16T01:34

2021-05-16T01:38

нью-йорк

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сша

израиль

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НЬЮ-ЙОРК, 16 мая - РИА Новости. Участники митинга в поддержку Палестины начали шествие по улицам нью-йоркского Бруклина, в колонне сотни человек, передает корреспондент РИА Новости.Шествие сопровождает полиция. Митингующие соблюдают порядок.Над толпой развеваются флаги Палестины, звучат кричалки, созвучные лозунгам движения BLM - Black Lives Matter (Жизни чернокожих имеют значение).Некоторые несут плакаты с лозунгами, что "жизни палестинцев имеют значение".Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на вечер субботы, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,8 тысячи ракет, порядка 430 упали внутри сектора Газа. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 145 человек, среди жертв 41 ребенок.

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

нью-йорк

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нью-йорк, палестина, сша, израиль, в мире