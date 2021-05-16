https://ria.ru/20210516/seal-1732276920.html

"Досталось всем". Что натворил элитный спецназ США

"Досталось всем". Что натворил элитный спецназ США

Командование ВМС США представило план реформирования широко известного специального подразделения SEAL. По мнению экспертов оборонного ведомства, "морские... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T08:00

2021-05-16T08:00

2021-05-16T11:24

военно-морские силы сша

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Командование ВМС США представило план реформирования широко известного специального подразделения SEAL. По мнению экспертов оборонного ведомства, "морские котики" уже не соответствуют предъявляемым требованиям и не готовы к современным вызовам. Кроме того, репутация бойцов SEAL серьезно пострадала за последние годы в связи с серией скандалов, попавших в СМИ.Подготовка к большой войнеОсновное тактическое подразделение Сил специальных операций ВМС США SEAL, созданное в 1962 году, занимается разведкой, диверсионными и поисково-спасательными операциями, наведением артиллерийского огня и авиации, борьбой с морским терроризмом.Легендарные "морские котики" приняли участие в сотнях боевых операций — от Вьетнама до Сирии. Однако командование ВМС США обеспокоено тем, что оперативники SEAL уже давно не имели дело с серьезным противником."Спецназ ВМС США два десятилетия занимается главным образом контртеррористическими и противопартизанскими действиями на Ближнем Востоке, — сообщил журналистам командующий Силами специальных операций американского флота контр-адмирал Хью Говард. — Они долго воевали в пустынях Ирака и горах Афганистана. Но сейчас "морским котикам" пора вернуться в океан. Конечно, наши солдаты приобрели бесценный опыт в разведке, обнаружении целей и их уничтожении. Однако этого недостаточно для того, чтобы эффективно противостоять противникам, близким к нам по военному потенциалу".К таким противникам Пентагон, разумеется, относит Россию и Китай. В Вашингтоне сложилось мнение, что, пока американцы воевали с террористами в странах третьего мира, Москва и Пекин успели получить массу преимуществ над странами НАТО. В частности, только Китай и Россия способны установить вблизи границ "зоны запрета доступа" (Anti-Access / Area Denial, A2/AD), где авиация, флот и сухопутные силы западных держав понесут неоправданно высокие потери. Как считают стратеги Пентагона, взламывать эти зоны предстоит именно спецназу.Количество взводов "морских котиков" планируют сократить на треть. Оставшимся значительно увеличат штат. Добавят специалистов по кибербезопасности, радиоэлектронной борьбе, использованию беспилотных платформ и космической связи. Пентагон хочет, чтобы элитные солдаты могли одолеть противника, обладающего существенно большими возможностями, чем боевики ИГ* или "Талибана".Порядок и дисциплинаТакже ужесточат отбор офицерских кадров. В частности, особое внимание уделят психологическому тестированию. Не секрет, что "морские котики" в последние годы серьезно подмочили себе репутацию. Некоторые элитные бойцы, на голову превосходящие сослуживцев из обычных частей по уровню боевой подготовки, возомнили себя "дембелями" и начали открыто преступать закон.В конце июля 2019-го высокопоставленный офицер специального командования ВМС США контр-адмирал Колин Грин даже обратился к подчиненным с тревожным заявлением. "У нас есть проблема", — сказал он. В элитных войсках, по его словам, большие трудности с порядком и дисциплиной. Этим необходимо срочно заняться.Незадолго до этого 19 "морских котиков" взвода "Фокстрот" отряда SEAL 7 вернули из командировки в Ирак в пункт постоянной дислокации на базе в Калифорнии. Элитных бойцов заподозрили в принуждении женщины-военнослужащей к сексу и злоупотреблении спиртным во время празднования Дня независимости. После долгих судебных разбирательств большинство спецназовцев оправдали, оператора первого класса (Operator First Class) Аделю Энаяту, обвиняемого в изнасиловании, приговорили лишь к 90 суткам гауптвахты. Однако неприятный осадок остался.За несколько дней до того, как эта история стала достоянием общественности, "морские котики" оказались замешаны в другом скандале: шестерых бойцов отряда SEAL 10 уличили в систематическом употреблении кокаина. Они принимали психостимулятор несколько месяцев. Более того, при регулярном тестировании на наркотики элитные солдаты подменяли анализы чужими. Под трибунал никого не отдали, однако спецназовцев по-тихому уволили со службы. Один из них через месяц покончил с собой.Бей своих, чтобы чужие боялисьТеперь аббревиатуру SEAL связывают не только с наркоманией, алкоголизмом и неуставными взаимоотношениями, но и с военными преступлениями. В июне 2019-го состоялся судебный процесс над "морским котиком" Эдвардом Галлахером. Сослуживцы из взвода, которым он командовал в 2017-м в иракском Мосуле, рассказали представителям командования, что видели, как Галлахер добил ножом пленного боевика, которому ранее спецназовцы оказали медицинскую помощь. После этого боец, как ни в чем не бывало, сфотографировался с трупом "на память". Кроме того, Галлахера обвинили в том, что он вел прицельный огонь по гражданским: намеренно обстрелял девушку в цветастом хиджабе, когда та шла по берегу реки, и старика, несшего кувшин с водой.Более того, следствие представило доказательства того, что Эдвард Галлахер неоднократно нарушал требования уставов и правила несения службы. У него в гараже нашли учебную гранату. Также отыскали текстовые сообщения Галлахера о том, что он вместе с другими "морскими котиками" употреблял марихуану и другие наркотики. Однако американское правосудие обычно не наказывает строго за преступления в горячих точках. Галлахера признали виновным только в недостойном поведении — за скабрезные фотографии с трупом.Достается от "морских котиков" и своим. Двоих бойцов отряда SEAL 6, помимо всего прочего участвовавшего в ликвидации Усамы бин Ладена в мае 2011-го, обвинили в убийстве американского же "зеленого берета" в Мали в 2017-м. Следствие выяснило, что штабного сержанта Логана Мелгара, унтер-офицера, назначенного в 3-ю группу спецназа, связали скотчем и задушили. Он поймал подчиненных на краже военного оборудования, предназначенного для контртеррористических и разведывательных операций.

https://ria.ru/20210506/afganistan-1731343588.html

https://ria.ru/20180525/1521285710.html

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военно-морские силы сша, министерство обороны сша, сирия, талибан, сша, безопасность