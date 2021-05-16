В Самарской области частично восстановили движение после схода вагонов
10:05 16.05.2021 (обновлено: 15:49 16.05.2021)
САМАРА, 16 мая - РИА Новости. Движение поездов на месте схода вагонов в Самарской области восстановлено по одному пути, работы на втором пути продолжаются, сообщается на сайте Куйбышевской железной дороги.
Ранее Куйбышевская железная дорога сообщила, что в субботу днем в Самарской области сошли с рельсов 16 грузовых вагонов, затем ведомство уточнило, что с рельсов сошли 15 вагонов. По данным ГУМЧС по региону, сход грузовых вагонов произошел в селе Тоузаково в Кинель-Черкасском районе на 1200-м километре Куйбышевской железной дороги. По информации Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, было повреждено железнодорожное полотно и опора контактной сети. КбшЖД сообщила о задержке пяти пассажирских поездов. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
"Шестнадцатого мая 2021 года в 01.35 мск восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Толкай-Новоотрадная Куйбышевской железной дороги", - говорится в сообщении.
По данным КбшЖД, работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются, на месте происшествия работают порядка 400 железнодорожников, восстановительные поезда и спецтехника. Все пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и питанием, добавили в компании.
По уточнённым данным, движение поездов на месте схода вагонов в Самарской области полностью восстановлено, движение поездов осуществляется по графику, сообщается на сайте Куйбышевской железной дороги.
"Шестнадцатого мая в 13.20 мск закончены все восстановительные работы на перегоне Толкай-Новоотрадная (Самарский регион Куйбышевской железной дороги). Движение поездов осуществляется в обоих направлениях согласно графику", - говорится в сообщении.