https://ria.ru/20210516/samara-1732501847.html

В Самарской области частично восстановили движение после схода вагонов

В Самарской области частично восстановили движение после схода вагонов

Движение поездов на месте схода вагонов в Самарской области восстановлено по одному пути, работы на втором пути продолжаются, сообщается на сайте Куйбышевской... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T10:05

2021-05-16T10:05

2021-05-16T15:49

россия

куйбышевская железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

самарская область

происшествия

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САМАРА, 16 мая - РИА Новости. Движение поездов на месте схода вагонов в Самарской области восстановлено по одному пути, работы на втором пути продолжаются, сообщается на сайте Куйбышевской железной дороги.Ранее Куйбышевская железная дорога сообщила, что в субботу днем в Самарской области сошли с рельсов 16 грузовых вагонов, затем ведомство уточнило, что с рельсов сошли 15 вагонов. По данным ГУМЧС по региону, сход грузовых вагонов произошел в селе Тоузаково в Кинель-Черкасском районе на 1200-м километре Куйбышевской железной дороги. По информации Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, было повреждено железнодорожное полотно и опора контактной сети. КбшЖД сообщила о задержке пяти пассажирских поездов. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)."Шестнадцатого мая 2021 года в 01.35 мск восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Толкай-Новоотрадная Куйбышевской железной дороги", - говорится в сообщении.По данным КбшЖД, работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются, на месте происшествия работают порядка 400 железнодорожников, восстановительные поезда и спецтехника. Все пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и питанием, добавили в компании.По уточнённым данным, движение поездов на месте схода вагонов в Самарской области полностью восстановлено, движение поездов осуществляется по графику, сообщается на сайте Куйбышевской железной дороги.

https://ria.ru/20210228/priamure-1599313965.html

россия

самарская область

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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Самарской области. Кадры СК Несколько грузовых вагонов сошли с рельсов в Самарской области и повредили контактные линии передач. Сообщение о сходе грузовых вагонов в селе Тоузаково в Кинель-Черкасском районе на 1200-м километре Куйбышевской железной дороги поступило в субботу, 15 мая, в 14.31 (13.31 мск). 2021-05-16T10:05 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, куйбышевская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), самарская область, происшествия