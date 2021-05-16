Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210516/samara-1732501847.html
В Самарской области частично восстановили движение после схода вагонов
В Самарской области частично восстановили движение после схода вагонов
Движение поездов на месте схода вагонов в Самарской области восстановлено по одному пути, работы на втором пути продолжаются, сообщается на сайте Куйбышевской... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T10:05
2021-05-16T15:49
россия
куйбышевская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
самарская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732467649_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9dfeaab127c3a040219e15b74cd119c9.jpg
САМАРА, 16 мая - РИА Новости. Движение поездов на месте схода вагонов в Самарской области восстановлено по одному пути, работы на втором пути продолжаются, сообщается на сайте Куйбышевской железной дороги.Ранее Куйбышевская железная дорога сообщила, что в субботу днем в Самарской области сошли с рельсов 16 грузовых вагонов, затем ведомство уточнило, что с рельсов сошли 15 вагонов. По данным ГУМЧС по региону, сход грузовых вагонов произошел в селе Тоузаково в Кинель-Черкасском районе на 1200-м километре Куйбышевской железной дороги. По информации Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, было повреждено железнодорожное полотно и опора контактной сети. КбшЖД сообщила о задержке пяти пассажирских поездов. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)."Шестнадцатого мая 2021 года в 01.35 мск восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Толкай-Новоотрадная Куйбышевской железной дороги", - говорится в сообщении.По данным КбшЖД, работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются, на месте происшествия работают порядка 400 железнодорожников, восстановительные поезда и спецтехника. Все пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и питанием, добавили в компании.По уточнённым данным, движение поездов на месте схода вагонов в Самарской области полностью восстановлено, движение поездов осуществляется по графику, сообщается на сайте Куйбышевской железной дороги.
https://ria.ru/20210228/priamure-1599313965.html
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Самарской области. Кадры СК
Несколько грузовых вагонов сошли с рельсов в Самарской области и повредили контактные линии передач. Сообщение о сходе грузовых вагонов в селе Тоузаково в Кинель-Черкасском районе на 1200-м километре Куйбышевской железной дороги поступило в субботу, 15 мая, в 14.31 (13.31 мск).
2021-05-16T10:05
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732467649_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_667dd0d9a84655afca322df1fc5bceba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, куйбышевская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), самарская область, происшествия

В Самарской области частично восстановили движение после схода вагонов

10:05 16.05.2021 (обновлено: 15:49 16.05.2021)
 
Читать ria.ru в
САМАРА, 16 мая - РИА Новости. Движение поездов на месте схода вагонов в Самарской области восстановлено по одному пути, работы на втором пути продолжаются, сообщается на сайте Куйбышевской железной дороги.
Ранее Куйбышевская железная дорога сообщила, что в субботу днем в Самарской области сошли с рельсов 16 грузовых вагонов, затем ведомство уточнило, что с рельсов сошли 15 вагонов. По данным ГУМЧС по региону, сход грузовых вагонов произошел в селе Тоузаково в Кинель-Черкасском районе на 1200-м километре Куйбышевской железной дороги. По информации Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, было повреждено железнодорожное полотно и опора контактной сети. КбшЖД сообщила о задержке пяти пассажирских поездов. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Светофор на железной дороге - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 14:50
В Приамурье после схода вагонов с углем восстановили движение поездов
"Шестнадцатого мая 2021 года в 01.35 мск восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Толкай-Новоотрадная Куйбышевской железной дороги", - говорится в сообщении.
По данным КбшЖД, работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются, на месте происшествия работают порядка 400 железнодорожников, восстановительные поезда и спецтехника. Все пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и питанием, добавили в компании.
По уточнённым данным, движение поездов на месте схода вагонов в Самарской области полностью восстановлено, движение поездов осуществляется по графику, сообщается на сайте Куйбышевской железной дороги.
"Шестнадцатого мая в 13.20 мск закончены все восстановительные работы на перегоне Толкай-Новоотрадная (Самарский регион Куйбышевской железной дороги). Движение поездов осуществляется в обоих направлениях согласно графику", - говорится в сообщении.
 
РоссияКуйбышевская железная дорогаСледственный комитет России (СК РФ)Самарская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Новая "упаковка" для ферментов упростит поиск ядов в еде
02:33Москвичей предупредили о возвращении погоды столетней давности
02:25"Известия": в правительстве предложили расширить применение маткапитала
02:19Армия Израиля сообщила об авиатаке по сектору Газа
02:15Аналитик рассказал, как купить биткоин за тысячу долларов
02:12Блинкен планирует обсудить "Северный поток — 2" на встрече с Лавровым
02:10Диетолог назвал лучшее время для завтрака
02:07NYT: Билл Гейтс приглашал на свидание подчиненных за спиной у жены
01:37Сенатор Пушков указал на ошибку Зеленского и напомнил про историю Украины
01:29Российский дипломат заявил об "опасной эпохе" в отношениях с Западом
01:15Финансисты рассказали, чем можно заменить доллар
01:07Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару
00:55На западе Москвы загорелось офисное здание
00:41Постпред Израиля в ООН назвал причину обострения конфликта с ХАМАС
00:34При стрельбе в Торонто погиб один человек
00:30После обрушения трибуны синагоги в Израиле госпитализировали 219 человек
00:26"Репортеры без границ" обвинили Израиль в преступлениях против Газы
00:21Сан-Марино открывает сезон вакцинного туризма со "Спутником V"
00:02Глава МИД Палестины сравнил Израиль с вооруженным вором
23:52В РПЦ рассказали об обратной стороне "триумфа" украинских раскольников
Лента новостейМолния