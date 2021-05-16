https://ria.ru/20210516/rubl-1732486632.html

Финансист подсказал, как заработать на падении рубля

Финансист подсказал, как заработать на падении рубля

Слабый рубль в последние годы стал властям, он помогает пополнять бюджет. Поэтому самый простой и популярный способ заработать на нестабильности отечественной... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T01:15

2021-05-16T01:15

2021-05-16T01:15

ик "универ капитал"

россия

сергей дроздов

доллар

рубль

экономика

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Слабый рубль в последние годы стал властям, он помогает пополнять бюджет. Поэтому самый простой и популярный способ заработать на нестабильности отечественной валюты — это покупка иностранной. Как правило, наиболее интересны и выгодны операции с долларом или евро. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.По его словам, необязательно покупать валюту в банке, это можно сделать и на валютной секции Мосбиржи с минимальной комиссией. Можно при этом использовать более сложные инструменты, такие как фьючерсы и опционы."Однако, стоить понимать, что чем сложнее финансовый инструмент, тем выше риски потери денег. Поэтому, прежде чем приступать к таким операциям, надо пройти серьезное обучение тонкостям биржевой торговли", — резюмировал Дроздов.

https://ria.ru/20210515/dollar-1732404520.html

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ик "универ капитал", россия, сергей дроздов, доллар, рубль, экономика