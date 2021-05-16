Финансист подсказал, как заработать на падении рубля
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Слабый рубль в последние годы стал властям, он помогает пополнять бюджет. Поэтому самый простой и популярный способ заработать на нестабильности отечественной валюты — это покупка иностранной. Как правило, наиболее интересны и выгодны операции с долларом или евро. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.
"Ни для кого не секрет, что рубль имеет высокую сырьевую составляющую, так как от половины до трети отечественного экспорта приходится именно на нефть и газ, цены на которые, в зависимости от настроений на мировых биржах, подвержены сильным колебаниям. В свою очередь, на курс российской валюты значительное влияние оказывают внешние и внутренние политические факторы, создающие дополнительное давление на рубль", — отмечает аналитик.
По его словам, необязательно покупать валюту в банке, это можно сделать и на валютной секции Мосбиржи с минимальной комиссией. Можно при этом использовать более сложные инструменты, такие как фьючерсы и опционы.
"Однако, стоить понимать, что чем сложнее финансовый инструмент, тем выше риски потери денег. Поэтому, прежде чем приступать к таким операциям, надо пройти серьезное обучение тонкостям биржевой торговли", — резюмировал Дроздов.
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