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Израиль обвинил сектор Газа в запуске около 3100 ракет
Израиль обвинил сектор Газа в запуске около 3100 ракет
Порядка 3100 ракет выпущены из сектора Газа по территории Израиля с начала обострения, из них 450 упали внутри анклава, сообщила пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T21:17
2021-05-16T21:17
2021-05-16T21:17
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Порядка 3100 ракет выпущены из сектора Газа по территории Израиля с начала обострения, из них 450 упали внутри анклава, сообщила пресс-служба армии Израиля."По состоянию на 19:00 из сектора Газа по территории Израиля были выпущены около 3100 ракет, из которых примерно 450 неудачных запусков упали в секторе Газа", - говорится в сообщении.По данным армии, система ПРО "Железный купол" перехватила около 1210 ракет.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости.
Порядка 3100 ракет выпущены из сектора Газа по территории Израиля
с начала обострения, из них 450 упали внутри анклава, сообщила пресс-служба армии Израиля.
"По состоянию на 19:00 из сектора Газа по территории Израиля были выпущены около 3100 ракет, из которых примерно 450 неудачных запусков упали в секторе Газа", - говорится в сообщении.
По данным армии, система ПРО "Железный купол" перехватила около 1210 ракет.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.