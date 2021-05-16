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Израиль обвинил сектор Газа в запуске около 3100 ракет

Израиль обвинил сектор Газа в запуске около 3100 ракет

Порядка 3100 ракет выпущены из сектора Газа по территории Израиля с начала обострения, из них 450 упали внутри анклава, сообщила пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T21:17

2021-05-16T21:17

2021-05-16T21:17

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Порядка 3100 ракет выпущены из сектора Газа по территории Израиля с начала обострения, из них 450 упали внутри анклава, сообщила пресс-служба армии Израиля."По состоянию на 19:00 из сектора Газа по территории Израиля были выпущены около 3100 ракет, из которых примерно 450 неудачных запусков упали в секторе Газа", - говорится в сообщении.По данным армии, система ПРО "Железный купол" перехватила около 1210 ракет.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, в мире