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В Израиле рассказали о ракетах, перехватываемых системой ПРО
В Израиле рассказали о ракетах, перехватываемых системой ПРО
Израильская система ПРО "Железный купол" перехватывает около 90% запусков ракет из сектора Газа, однако даже сбитые ракеты несут угрозу жизни и здоровью... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T14:16
2021-05-16T14:19
сектор газа
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
израиль
безопасность
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Израильская система ПРО "Железный купол" перехватывает около 90% запусков ракет из сектора Газа, однако даже сбитые ракеты несут угрозу жизни и здоровью граждан, сказал в воскресенье командующий службой тыла армии Израиля генерал Ори Гордин."Железный купол" перехватывает около 90% запусков, но надо понимать, что опасны даже перехваченные ракеты - крупные обломки падают на землю, попадают в здания, создавая серьезную угрозу жизни и здоровью людей", - сказал генерал на брифинге для журналистов.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.
сектор газа
палестина
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сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, безопасность, в мире

В Израиле рассказали о ракетах, перехватываемых системой ПРО

14:16 16.05.2021 (обновлено: 14:19 16.05.2021)
 
© REUTERS / Amir CohenПротиворакетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа, в небе над Ашкелоном
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа, в небе над Ашкелоном - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© REUTERS / Amir Cohen
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Израильская система ПРО "Железный купол" перехватывает около 90% запусков ракет из сектора Газа, однако даже сбитые ракеты несут угрозу жизни и здоровью граждан, сказал в воскресенье командующий службой тыла армии Израиля генерал Ори Гордин.
"Железный купол" перехватывает около 90% запусков, но надо понимать, что опасны даже перехваченные ракеты - крупные обломки падают на землю, попадают в здания, создавая серьезную угрозу жизни и здоровью людей", - сказал генерал на брифинге для журналистов.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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Сектор ГазаПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуИзраильБезопасностьВ мире
 
 
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