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В Израиле рассказали о ракетах, перехватываемых системой ПРО

В Израиле рассказали о ракетах, перехватываемых системой ПРО

Израильская система ПРО "Железный купол" перехватывает около 90% запусков ракет из сектора Газа, однако даже сбитые ракеты несут угрозу жизни и здоровью... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T14:16

2021-05-16T14:16

2021-05-16T14:19

сектор газа

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

израиль

безопасность

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Израильская система ПРО "Железный купол" перехватывает около 90% запусков ракет из сектора Газа, однако даже сбитые ракеты несут угрозу жизни и здоровью граждан, сказал в воскресенье командующий службой тыла армии Израиля генерал Ори Гордин."Железный купол" перехватывает около 90% запусков, но надо понимать, что опасны даже перехваченные ракеты - крупные обломки падают на землю, попадают в здания, создавая серьезную угрозу жизни и здоровью людей", - сказал генерал на брифинге для журналистов.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.

сектор газа

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, безопасность, в мире