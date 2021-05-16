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Израиль заявил о 2900 ракетах, выпущенных в его сторону из сектора Газа

Израиль заявил о 2900 ракетах, выпущенных в его сторону из сектора Газа

С момента обострения конфликта палестинские группировки сектора Газа выпустили по израильской территории 2,9 тысячи ракет, сообщила пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T10:50

2021-05-16T10:50

2021-05-16T12:27

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая — РИА Новости. С момента обострения конфликта палестинские группировки сектора Газа выпустили по израильской территории 2,9 тысячи ракет, сообщила пресс-служба армии Израиля.Ситуация на границе Израиля и палестинского анклава обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения.Израиль, в свою очередь, наносит удары по сектору Газа. При этом были уничтожены несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров, десятки цехов по производству оружия, склады с вооружениями и ракетными установками, из которых ведется обстрел израильской территории.По данным палестинского Минздрава, жертвами этих атак стали не менее 174 человек, в том числе 47 детей и 29 женщин. Примерно 1,2 тысячи человек пострадали.

сектор газа

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Перехват ракет в 10 км к востоку от Тель-Авива В субботу перехватывались ракеты над Петах-Тиквой, в 10 км к востоку от Тель-Авива. По данным Палестины, с момента начала недавних боевых действий между Израилем и сектором Газа по меньшей мере 145 палестинцев, в том числе 41 ребенок, были убиты в секторе Газа. 2021-05-16T10:50 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире