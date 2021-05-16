https://ria.ru/20210516/ptsu-1732561122.html

В РПЦ рассказали об обратной стороне "триумфа" украинских раскольников

В РПЦ рассказали об обратной стороне "триумфа" украинских раскольников

Даже главы признавших неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ) поместных церквей избегают совместных богослужений вместе с ее лидером - митрополитом... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T23:52

2021-05-16T23:52

2021-05-16T23:52

религия и мировоззрение

константинопольский патриархат

петр порошенко

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Даже главы признавших неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ) поместных церквей избегают совместных богослужений вместе с ее лидером - митрополитом Епифанием (Думенко), заявил РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Много ли предстоятелей, помимо патриарха Варфоломея, до сих пор сослужили с Епифанием (Думенко)? Даже те православные иерархи, кто под давлением согласился признать украинских раскольников, избегают сослужения с ними", - сказал митрополит.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура - так называемая "Православная церковь Украины", образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии. Тогда же в стране усилились гонения на каноническую УПЦ.ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.

https://ria.ru/20210113/raskol-1592778994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константинопольский патриархат, петр порошенко, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь