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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210516/ptsu-1732561122.html
В РПЦ рассказали об обратной стороне "триумфа" украинских раскольников
В РПЦ рассказали об обратной стороне "триумфа" украинских раскольников
Даже главы признавших неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ) поместных церквей избегают совместных богослужений вместе с ее лидером - митрополитом... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T23:52
2021-05-16T23:52
религия и мировоззрение
константинопольский патриархат
петр порошенко
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Даже главы признавших неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ) поместных церквей избегают совместных богослужений вместе с ее лидером - митрополитом Епифанием (Думенко), заявил РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Много ли предстоятелей, помимо патриарха Варфоломея, до сих пор сослужили с Епифанием (Думенко)? Даже те православные иерархи, кто под давлением согласился признать украинских раскольников, избегают сослужения с ними", - сказал митрополит.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура - так называемая "Православная церковь Украины", образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии. Тогда же в стране усилились гонения на каноническую УПЦ.ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
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константинопольский патриархат, петр порошенко, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь

В РПЦ рассказали об обратной стороне "триумфа" украинских раскольников

23:52 16.05.2021
 
© РИА Новости / Геннадий МельникАрхиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Даже главы признавших неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ) поместных церквей избегают совместных богослужений вместе с ее лидером - митрополитом Епифанием (Думенко), заявил РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Много ли предстоятелей, помимо патриарха Варфоломея, до сих пор сослужили с Епифанием (Думенко)? Даже те православные иерархи, кто под давлением согласился признать украинских раскольников, избегают сослужения с ними", - сказал митрополит.
Священнослужители и верующие на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 08:00Религия и мировоззрение
"Новая волна насилия". Украинские раскольники заявили о скорой победе
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура - так называемая "Православная церковь Украины", образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии. Тогда же в стране усилились гонения на каноническую УПЦ.
ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
 
Религия и мировоззрениеКонстантинопольский патриархатПетр ПорошенкоОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковь
 
 
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