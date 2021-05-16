В РПЦ рассказали об обратной стороне "триумфа" украинских раскольников
© РИА Новости / Геннадий МельникАрхиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Даже главы признавших неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ) поместных церквей избегают совместных богослужений вместе с ее лидером - митрополитом Епифанием (Думенко), заявил РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Много ли предстоятелей, помимо патриарха Варфоломея, до сих пор сослужили с Епифанием (Думенко)? Даже те православные иерархи, кто под давлением согласился признать украинских раскольников, избегают сослужения с ними", - сказал митрополит.
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура - так называемая "Православная церковь Украины", образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии. Тогда же в стране усилились гонения на каноническую УПЦ.
ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.