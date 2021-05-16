https://ria.ru/20210516/proverka-1732518217.html

В Москве проверят соблюдение мер против COVID-19 в ЦДМ

В Москве проверят соблюдение мер против COVID-19 в ЦДМ

Управление Роспотребнадзора по Москве проверит соблюдение обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине столицы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T13:54

2021-05-16T13:54

2021-05-16T15:50

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве проверит соблюдение обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине столицы, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее в сети появилось видео из Центрального детского магазина на Лубянке, где скопилось большое количество людей. Согласно сообщениям ЦДМ в соцсетях, на воскресенье в магазине была запланирована встреча с актерами фильма "Майор Гром"."Управление Роспотребнадзора по городу Москве проведёт проверку на предмет соблюдения обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине (Театральный пр-д, 5/1) в связи с информацией о массовом мероприятии с участием посетителей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210514/volna-1732330132.html

россия

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2021

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Толпа в ЦДМ Москвы на встрече с актерами "Майора Грома" Сотни людей пришли в Центральный детский магазин на Лубянке для встречи с актерами российского фильма "Майор Гром. Чумной доктор" в воскресенье, 16 мая. Фанаты стояли в очереди не только внутри здания, но и за его пределами, чтобы получить автограф и сфотографироваться со звездами. Роспотребнадзор проверит соблюдение мер против COVID-19 в ЦДМ. 2021-05-16T13:54 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество