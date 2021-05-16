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В Москве проверят соблюдение мер против COVID-19 в ЦДМ
В Москве проверят соблюдение мер против COVID-19 в ЦДМ
Управление Роспотребнадзора по Москве проверит соблюдение обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине столицы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T13:54
2021-05-16T15:50
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве проверит соблюдение обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине столицы, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее в сети появилось видео из Центрального детского магазина на Лубянке, где скопилось большое количество людей. Согласно сообщениям ЦДМ в соцсетях, на воскресенье в магазине была запланирована встреча с актерами фильма "Майор Гром"."Управление Роспотребнадзора по городу Москве проведёт проверку на предмет соблюдения обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине (Театральный пр-д, 5/1) в связи с информацией о массовом мероприятии с участием посетителей", - говорится в сообщении.
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Толпа в ЦДМ Москвы на встрече с актерами "Майора Грома"
Сотни людей пришли в Центральный детский магазин на Лубянке для встречи с актерами российского фильма "Майор Гром. Чумной доктор" в воскресенье, 16 мая. Фанаты стояли в очереди не только внутри здания, но и за его пределами, чтобы получить автограф и сфотографироваться со звездами. Роспотребнадзор проверит соблюдение мер против COVID-19 в ЦДМ.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

В Москве проверят соблюдение мер против COVID-19 в ЦДМ

13:54 16.05.2021 (обновлено: 15:50 16.05.2021)
 
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве проверит соблюдение обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине столицы, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в сети появилось видео из Центрального детского магазина на Лубянке, где скопилось большое количество людей. Согласно сообщениям ЦДМ в соцсетях, на воскресенье в магазине была запланирована встреча с актерами фильма "Майор Гром".
"Управление Роспотребнадзора по городу Москве проведёт проверку на предмет соблюдения обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине (Театральный пр-д, 5/1) в связи с информацией о массовом мероприятии с участием посетителей", - говорится в сообщении.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
 
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