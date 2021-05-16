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Devoir: США потеряли статус мирового гегемона
Devoir: США потеряли статус мирового гегемона
США больше не в состоянии конкурировать с Россией и Китаем одновременно, из-за чего можно говорить об образовании триполярного мира. Таким мнением с Le Devoir... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T15:22
2021-05-16T17:55
россия
монреальский университет
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. США больше не в состоянии конкурировать с Россией и Китаем одновременно, из-за чего можно говорить об образовании триполярного мира. Таким мнением с Le Devoir поделился историк и преподаватель Монреальского университета Самир Сол.По его мнению, хотя США пытаются противостоять растущему влиянию Китая, тот уже давно превратился в двигатель мировой экономики и стал ведущим партнером десятков стран. Это, считает Сол, выставляет заокеанских соседей в невыгодном свете, так как они не могут предложить ничего, кроме статус-кво.В то же время "отвергнутая Западом" Россия находит все больше преимуществ в укреплении сотрудничества и сближении с Китаем, что, по замечанию автора, вселяет в США страх "формирования большой Евразии", которая положит конец доминированию американцев.По мнению специалиста, неспособность Вашингтона противостоять двум силам одновременно позволяет говорить о конце однополярного мира.Сол заключает, что в последующие несколько лет Москва и Пекин вряд ли "окажут услугу" США и решат разделиться. Напротив, именно треугольник будет определять порядок на мировой арене, а также подчинять своей логике события на Ближнем Востоке, в Европе и других регионах.
https://ria.ru/20210515/oshibka-1732426277.html
россия
китай
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россия, монреальский университет, китай, сша, в мире

Devoir: США потеряли статус мирового гегемона

15:22 16.05.2021 (обновлено: 17:55 16.05.2021)
 
© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© AP Photo / Julio Cortez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. США больше не в состоянии конкурировать с Россией и Китаем одновременно, из-за чего можно говорить об образовании триполярного мира. Таким мнением с Le Devoir поделился историк и преподаватель Монреальского университета Самир Сол.
По его мнению, хотя США пытаются противостоять растущему влиянию Китая, тот уже давно превратился в двигатель мировой экономики и стал ведущим партнером десятков стран. Это, считает Сол, выставляет заокеанских соседей в невыгодном свете, так как они не могут предложить ничего, кроме статус-кво.
В то же время "отвергнутая Западом" Россия находит все больше преимуществ в укреплении сотрудничества и сближении с Китаем, что, по замечанию автора, вселяет в США страх "формирования большой Евразии", которая положит конец доминированию американцев.
По мнению специалиста, неспособность Вашингтона противостоять двум силам одновременно позволяет говорить о конце однополярного мира.
Сол заключает, что в последующие несколько лет Москва и Пекин вряд ли "окажут услугу" США и решат разделиться. Напротив, именно треугольник будет определять порядок на мировой арене, а также подчинять своей логике события на Ближнем Востоке, в Европе и других регионах.
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