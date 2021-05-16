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МККК призвал обеспечить доступ к пострадавшим в секторе Газа
МККК призвал обеспечить доступ к пострадавшим в секторе Газа
Международный комитет Красного Креста призвал стороны палестино-израильского конфликта прекратить насилие и обеспечить доступ гуманитарным организациям к... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T16:15
2021-05-16T16:15
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
антониу гутерреш
роберт мардини
совет безопасности оон
международный комитет красного креста (мккк)
палестина
восточный иерусалим
израиль
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста призвал стороны палестино-израильского конфликта прекратить насилие и обеспечить доступ гуманитарным организациям к пострадавшим в секторе Газа."Мы призываем все вовлеченные стороны к обеспечению защиты мирного населения, деэскалации, а также предоставить нам возможность помочь людям", - заявил генеральный директор организации Роберт Мардини.Он отметил, что непрерывные бомбардировки не позволяют МККК и другим гуманитарным организациям оказывать помощь пострадавшим в секторе Газа."Для жителей Газы доступ к больницам и другим жизненно важным объектам инфраструктуры затруднен из-за непрекращающихся авиаударов и разрушений, которым подверглись дороги и здания", - сказал директор МККК.Мардини отметил, что боевых действий такой интенсивности не наблюдалось на протяжении многих лет.Согласно заявлению, МККК предоставил носилки, больничные койки и медицинское оборудования для оказания медпомощи 150 серьезно пострадавшим от авиаударов в секторе Газа. Бригады МККК также посетили пострадавших от ракетных обстрелов в центральных районах Израиля.В воскресенье пройдет первое открытое заседание Совбеза ООН, посвященное проблеме эскалации в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Ожидаются выступления генсека организации Антониу Гутерреша, спецкоординатора по ближневосточному регулированию Тора Веннесланда, представителей Израиля и Палестины.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 188, среди жертв 55 ребенка.
https://ria.ru/20210516/palestintsy-1732523255.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, антониу гутерреш, роберт мардини, совет безопасности оон, международный комитет красного креста (мккк), палестина, восточный иерусалим, израиль, в мире

МККК призвал обеспечить доступ к пострадавшим в секторе Газа

16:15 16.05.2021
 
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов сектора Газа
Последствия обстрелов сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Ахмед Закот
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста призвал стороны палестино-израильского конфликта прекратить насилие и обеспечить доступ гуманитарным организациям к пострадавшим в секторе Газа.
"Мы призываем все вовлеченные стороны к обеспечению защиты мирного населения, деэскалации, а также предоставить нам возможность помочь людям", - заявил генеральный директор организации Роберт Мардини.
Последствия удара израильских сил по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
Вчера, 15:13
Более десяти тысяч жителей сектора Газа покинули дома из-за атак Израиля
Он отметил, что непрерывные бомбардировки не позволяют МККК и другим гуманитарным организациям оказывать помощь пострадавшим в секторе Газа.
"Для жителей Газы доступ к больницам и другим жизненно важным объектам инфраструктуры затруднен из-за непрекращающихся авиаударов и разрушений, которым подверглись дороги и здания", - сказал директор МККК.
Мардини отметил, что боевых действий такой интенсивности не наблюдалось на протяжении многих лет.

"Авиаудары по густонаселенному сектору Газа продолжаются непрерывно, ракеты достигают крупных израильских городов. Как итог - гибель детей с обеих сторон", - говорится в заявлении директора.

Согласно заявлению, МККК предоставил носилки, больничные койки и медицинское оборудования для оказания медпомощи 150 серьезно пострадавшим от авиаударов в секторе Газа. Бригады МККК также посетили пострадавших от ракетных обстрелов в центральных районах Израиля.
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15 мая, 08:00
Враги стали друзьями. Что на самом деле творится в Израиле и секторе Газа
В воскресенье пройдет первое открытое заседание Совбеза ООН, посвященное проблеме эскалации в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Ожидаются выступления генсека организации Антониу Гутерреша, спецкоординатора по ближневосточному регулированию Тора Веннесланда, представителей Израиля и Палестины.
В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 188, среди жертв 55 ребенка.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:56Инфографика
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуАнтониу ГутеррешРоберт МардиниСовет Безопасности ООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ПалестинаВосточный ИерусалимИзраильВ мире
 
 
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