https://ria.ru/20210516/postradavshie-1732528341.html
МККК призвал обеспечить доступ к пострадавшим в секторе Газа
МККК призвал обеспечить доступ к пострадавшим в секторе Газа
Международный комитет Красного Креста призвал стороны палестино-израильского конфликта прекратить насилие и обеспечить доступ гуманитарным организациям к... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T16:15
2021-05-16T16:15
2021-05-16T16:15
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
антониу гутерреш
роберт мардини
совет безопасности оон
международный комитет красного креста (мккк)
палестина
восточный иерусалим
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста призвал стороны палестино-израильского конфликта прекратить насилие и обеспечить доступ гуманитарным организациям к пострадавшим в секторе Газа."Мы призываем все вовлеченные стороны к обеспечению защиты мирного населения, деэскалации, а также предоставить нам возможность помочь людям", - заявил генеральный директор организации Роберт Мардини.Он отметил, что непрерывные бомбардировки не позволяют МККК и другим гуманитарным организациям оказывать помощь пострадавшим в секторе Газа."Для жителей Газы доступ к больницам и другим жизненно важным объектам инфраструктуры затруднен из-за непрекращающихся авиаударов и разрушений, которым подверглись дороги и здания", - сказал директор МККК.Мардини отметил, что боевых действий такой интенсивности не наблюдалось на протяжении многих лет.Согласно заявлению, МККК предоставил носилки, больничные койки и медицинское оборудования для оказания медпомощи 150 серьезно пострадавшим от авиаударов в секторе Газа. Бригады МККК также посетили пострадавших от ракетных обстрелов в центральных районах Израиля.В воскресенье пройдет первое открытое заседание Совбеза ООН, посвященное проблеме эскалации в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Ожидаются выступления генсека организации Антониу Гутерреша, спецкоординатора по ближневосточному регулированию Тора Веннесланда, представителей Израиля и Палестины.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 188, среди жертв 55 ребенка.
https://ria.ru/20210516/palestintsy-1732523255.html
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, антониу гутерреш, роберт мардини, совет безопасности оон, международный комитет красного креста (мккк), палестина, восточный иерусалим, израиль, в мире
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста призвал стороны палестино-израильского конфликта прекратить насилие и обеспечить доступ гуманитарным организациям к пострадавшим в секторе Газа.
"Мы призываем все вовлеченные стороны к обеспечению защиты мирного населения, деэскалации, а также предоставить нам возможность помочь людям", - заявил генеральный директор организации Роберт Мардини
.
Он отметил, что непрерывные бомбардировки не позволяют МККК и другим гуманитарным организациям оказывать помощь пострадавшим в секторе Газа.
"Для жителей Газы доступ к больницам и другим жизненно важным объектам инфраструктуры затруднен из-за непрекращающихся авиаударов и разрушений, которым подверглись дороги и здания", - сказал директор МККК.
Мардини отметил, что боевых действий такой интенсивности не наблюдалось на протяжении многих лет.
"Авиаудары по густонаселенному сектору Газа продолжаются непрерывно, ракеты достигают крупных израильских городов. Как итог - гибель детей с обеих сторон", - говорится в заявлении директора.
Согласно заявлению, МККК предоставил носилки, больничные койки и медицинское оборудования для оказания медпомощи 150 серьезно пострадавшим от авиаударов в секторе Газа. Бригады МККК также посетили пострадавших от ракетных обстрелов в центральных районах Израиля.
В воскресенье пройдет первое открытое заседание Совбеза ООН
, посвященное проблеме эскалации в Восточном Иерусалиме
и секторе Газа. Ожидаются выступления генсека организации Антониу Гутерреша
, спецкоординатора по ближневосточному регулированию Тора Веннесланда, представителей Израиля
и Палестины
.
В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 188, среди жертв 55 ребенка.