https://ria.ru/20210516/posol-1732490000.html

Посол Чехии прокомментировал включение страны в черный список

Посол Чехии прокомментировал включение страны в черный список

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька заявил Чешскому радио, что не знает, как может отразиться на деятельности чешского дипломатического представительства... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T02:42

2021-05-16T02:42

2021-05-16T02:42

россия

жозеп боррель

чешское радио

сергей лавров

москва

прага

сша

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ПРАГА, 16 мая – РИА Новости. Посол Чехии в России Витезслав Пивонька заявил Чешскому радио, что не знает, как может отразиться на деятельности чешского дипломатического представительства решение правительства РФ о включении страны в список недружественных.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.Кабмин РФ в пятницу утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.В субботу было распространено заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который призвал РФ пересмотреть решение о списке недружественных государств, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений РФ и ЕС, которые и без того находятся в напряженном состоянии.

https://ria.ru/20210502/slavyane-1730842404.html

россия

москва

прага

сша

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россия, жозеп боррель, чешское радио, сергей лавров, москва, прага, сша