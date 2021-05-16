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Посол Чехии прокомментировал включение страны в черный список
Посол Чехии прокомментировал включение страны в черный список
Посол Чехии в России Витезслав Пивонька заявил Чешскому радио, что не знает, как может отразиться на деятельности чешского дипломатического представительства... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T02:42
2021-05-16T02:42
россия
жозеп боррель
чешское радио
сергей лавров
москва
прага
сша
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ПРАГА, 16 мая – РИА Новости. Посол Чехии в России Витезслав Пивонька заявил Чешскому радио, что не знает, как может отразиться на деятельности чешского дипломатического представительства решение правительства РФ о включении страны в список недружественных.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.Кабмин РФ в пятницу утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.В субботу было распространено заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который призвал РФ пересмотреть решение о списке недружественных государств, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений РФ и ЕС, которые и без того находятся в напряженном состоянии.
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россия, жозеп боррель, чешское радио, сергей лавров, москва, прага, сша

Посол Чехии прокомментировал включение страны в черный список

02:42 16.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосол Чехии в РФ Витезслав Пивонька возле здания МИД РФ в Москве
Посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька возле здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПРАГА, 16 мая – РИА Новости. Посол Чехии в России Витезслав Пивонька заявил Чешскому радио, что не знает, как может отразиться на деятельности чешского дипломатического представительства решение правительства РФ о включении страны в список недружественных.
"Будем ждать российскую реакцию. Они (российская сторона) должны нам, собственно, объяснить, что в практической деятельности посольства и генеральных консульств (Чехии в РФ) в будущем это (внесение в список недружественных стран) должно означать", - сказал Пивонька.
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
Кабмин РФ в пятницу утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.
В субботу было распространено заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который призвал РФ пересмотреть решение о списке недружественных государств, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений РФ и ЕС, которые и без того находятся в напряженном состоянии.
Вид на центр Праги - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 08:00
Песни южных и западных славян о России
 
РоссияЖозеп БоррельЧешское радиоСергей ЛавровМоскваПрагаСША
 
 
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